Branislava Simanić, direktorka Sektora za preduzetništvo u Privrednoj komori Srbije, govoreći o ženskom preduzetništvu u našoj zemlji rekla je da ono predstavlja snažan resurs novog zapošljavanja.

Simanić je izjavila da je potrebno imati u vidu da žensko preduzetništvo nosi sa sobom više izazova nego muško preduzetništvo.

- Pre svega je tako zato što se od žena očekuje da budu ne samo uspešne poslovne žene, nego da istovremeno budu i majke, domaćice, supruge... U neka starija vremena imali smo situaciju da žene najčešće započinju biznis iz nužde. Međutim, danas se to značajno promenilo - rekla je Simanić za emisiju Svitanje na TV Pink.

Prema njenim rečima, danas žene donose racionalne odluke i odlučuju se da započnu sopstveni posao.

- Mi ih zaista sve više i više bodrimo u tome i podržavamo konkretnim uslugama koje imamo u Privrednoj komori Srbije - navela je Simanić.

Kako kaže, najčešća prepreka, kada se govori o ženskom preduzetništvu, su upravo finansije.

- Takođe, jedna od činjenica je da žene nemaju dovoljno nekretnina na svoje ime, kako bi te nekretnine mogle da daju kao garanciju za dobijanje određenih finansijskih sredstava. Tako da se one uglavnom odlučuju za biznise koji se nalaze u sektoru usluga - otkriva Simanić.

Ona je rekla da ta vrsta posla može da se pokrene i za dve, tri hiljade evra.

- Najčešće je to u proseku, pokazuje istraživanje, oko 5.000 evra, ali sve više imamo i žena koje se odlučuju za započinjanje svog posla u proizvodnim delatnostima, što je takođe izuzetno značajno - ocenila je Simanić.

Dodala je da je u okviru Privredne komore Srbije formirana sekcija za žensko preduzetništvo, koja pruža snažnu podršku ženama koje su u biznisu.

- Ova sekcija okuplja zaista veliki broj uspešnih žena i onih koje su manje uspešne, a cilj nam je da one od onih koje su uspešne u svom poslu mogu da čuju šta je to sa čime su se suočile kada su započinjale posao, šta je to sa čime su se suočavale da bi uspele da prevaziđu određene prepreke kada je njihov posao u pitanju - rekla je Simanić.

Ona ističe da PKS promoviše žensko preduzetništvo, pruža pomoć za izlazak na strano tržište, ali i na sajmove.

- Ono što je posebno značajno je da one prepoznaju ulogu Privredne komore Srbije. Posebno su ranjivi ti njihovi biznisi u prve dve godine poslovanja. Zato je bitno da one dođu kod nas kako bi mogle da dobiju sve ove usluge o kojima pričamo, jer te usluge snažno podržavaju njihovo poslovanje i pomažu im da prevaziđu početni period kada su problemi mogući - kazala je Simanić.

Direktorka Sektora za preduzetništvo u Privrednoj komori Srbije rekla je i da su za vreme pandemije žene pokazale izuzetno sposobnim da se adaptiraju novonastalim uslovima.

- Sve više njih prelazi na onlajn poslovanje i prihvata da je u digitalizaciji poslovnih procesa budućnost - navela je Simanić.

Više o pomenutim temama saznajte u videu koji sledi: