MRAČNA STRANA TIKTOK IZAZOVA! Jutjuberka Sanja Stanković za Pink: Često mi se obraćaju PETOGODIŠNJACI koji imaju SVOJE TELEFONE! (VIDEO)

U trci za pregledima i lajkovima mladi su spremi da pređu gotovo sve granice kako bi bili bolji i uspešniji u digitalnom svetu, a jako često zaborave i na činjenicu da ugrožavaju spopstveni život. Zbog toga je Tiktok postao jedna vrsta ospesije mladih.

Većina je smatra brzom, kreativnom i zabavnom pri tom (što im je verovatno najvažnije) ekipa na TikToku je mlada. Svetske statistike pokazuju da su njeni korisnici osobe uzrasta od 16 do 24 godine. Ali nije sve tako lepršavo kao što zvuči.

Aplikacija koja je napravila revoluicju društvenh mreža

Reč je o kineskoj aplikaciji koja brzinom munje osvaja svet! Naime, TikTok je četvrta aplikacija u svetu po broju preuzimanja, iza Fejsbuka, Instagrama i Snepčeta kao najkorišćenija društvena aplikacija u Guglovom Plej storu. Procene aktivnih korisnika variraju od 800 miliona do čak milijardu. Ovim podacima dodajemo i to da je TikTok dostupan na 34 jezika.

Da bi ste stekli bolji utisak koliko je ova aplikacija napravila meteorski uspeh reći ćemo vam dva podatka - aplikacija je u Kini lansirana tek u septembru 2016. godine pod nazivom Douyin, a u SAD se pojavila dve godine kasnije spajanjem sa muzičkom aplikacijom Musical.ly kada dobija ime TikTok. Dakle, za jako kratak period pokorila je svet.

Sprska deca opčinjena TikTokom!

Sara Stanković, jutjuberka koju od skoro možete da gledate i na RED TV-u u emisji Ustanak kaže za Novo jutro TV Pink da joj se jako često obraćaju čak i petogodišnjaci, koji nisu svesni opasnosti koja vreba na društvenim mrežama.

- Njega koriste najmlađa deca, neka od njih imaju i po pet ili šest godina i oni su laki za obmanu i manipulaciju. Lako mogu da postanu žrtve digitalnog nasilja a da toga nisu ni svesni – kaže Stanković ističući da skoro postala praksa da sama deca imaju telefone u vlasništvu, i da ne pozajmljuju od svojih roditelja.

- Dete od pet do sedam godina otvori nalog na Tik Toku. Ja sam neko ko je svaki dan na društvenim mrežama gde provodim više sati, ali činjenica je i da petogodišnje dete to koristi jako intezivno – objašnajva ona.

Katarina Jonev, edukator za bezbednost dece na internetu ukazala je na popoularnost Tik Toka ali i opasnost koju ova društvena mreža pruža.

-Tik Tok je sada najpopularnija društvena platforma. Jeste zanimljivaa, jer pruža kreativnost ljudima. To nije klasnična razmena poruka i informacija, i zbog toga roditelji mora da obrate pažnju na to šta deca rade. Deašva se da devojčice prave degutantne poze, a da nisu ni svesne toga. Takođe, jako često se glorifikuje kriminal, a najveća opasnost su izazovi koji direktno ugrožavaju zdravlje i život – kaže ona.

Stankov je upozorila da izazovi na TikToku zaista mogu da imaju visoku cenu - život.

- Kiki izazov je jako opasan. Tu dve osobe sede u kolima i u toku vožnje je važno da suvozač izađe iz atomobila, u pokretu, i krene da igra dok ga vozač snima. To je krenulo u Americi, pa se preselilo u Evopu pa i kod nas i mene je to šokiralo. Dešavalo se da to rade čak i roditelji svojoj deci – objašnjava Stankov.

Jonev kaže da roditelji su ti koji mora da sankcionišu svoju decu, ali i da se prijavi društvenoj mreži jer su ugroženi životi.

- Čak sam videla da se trupijom stružu zubi, i pored upozoravanja stomatologa koliko je to loše – objašnajva Jonev.

"Uživam jer sam dete TV Red"

Sara Stanković, je poznata jutjuberka koja je postala deo RED TV-a, a možete je videti u emisji Ustanak. Kaže da je posao na televiziji veliki izazov i potpuno se razlikuje od rada na društvenim platformama.

- Velika je razlika. Mislila sam da će biti mnogo lakaše, jer sam dugo na YouTub-e. Rad na televiziji podrazumeva timski rad, drugačije izgledam na televiziji, ali je veliki izazov za mene – kaže Stanković.