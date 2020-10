LONČAR: Sva okupljanja više od 30 ljudi će biti ZABRANJENA! Broj hospitalizovanih kovid pacijenata porastao na 359 (VIDEO)

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je, govoreći o novom razbuktavanju epidemije, rekao da je najveći problem okupljanje ljudi na različitim proslavama, posebno u zatvoreom prostoru.

- Ljudi su na takvim mestima opušteniji, dajete priliku virusu da cirkuliše...To je naš realan problem – kaže Lončar za Pink, napominjući da je za nedelju dana na vajber aplikaciju Ministarstva zdravlja stiglo je više od 950 prijava građana o nepoštovanju epidemioloških mera

Prema njegovim rečima, iz toga se vidi dobra volja građana da upozore na moguće nepoštovanje mera.

On je za istakao da se epidemiološke mere uglavnom poštuju u javnom prevozu, tržnim centrima, školama, vrtićima, a da su najveći problem rođendanske žurke, svadbe i koncerti

- Više desetina prijava je procesuirano, ali ni to nije dovoljno. Dali smo lokalnim samoupravama mogućnost da sami procene i kada smo najviše apelovali da će doći do porasta broja zaraženih lokalne samouprave su davale neke sprecijalne dozvole sugrađanima da prave veselja – naveo je Lončar i dodao da će se na narednoj sednici Kriznog štaba insistirati da takve dozvole više ne mogu da se izdaju.

Lončar je podvukao da su pravila ista za sve i da niko neće moći da dozvoli okupljanje više od 30 ljudi i da će se u tom slučaju ići na odgovornost i lokalne samouprave i onih koji to krše.

- Do pre nedelju dana smo imali pozitivnih 270, a danas ih je 359. To je porast za sedam dana. To su te žurke, proslave, svadbe...Dan ozbiljnog korona lečenja je 1.000 evra, a da ne pričam o angažovanju medicinskih radnika. Da li je moguće da nemamo obzira prema njima i prema drugim pacijentima? – upitao je Lončar.

Prema njegovim rečima, ne može se dopustiti da sve bolnice budu ponovo kovid, jer je i drugim pacijentima potrebna nega.

Kakve posledice kovid 19 ostavlja na pacijente još nije do kraja poznato, zna se da može ostaviti posledice na plućima, srcu, bubrezima.

- Krajnji je momenat da se uozbiljimo. Apelujem na građane koji su pozvani na svadbe, rođendane, veselja gde će biti 200, 300, 400 ljudi da kažu da ne žele da se izlažu riziku i ne idu. Ako se dvoje vole, zar ne mogu da urade ništa ako ne prave svadbu? Zar moramo da slavimo rođendane, pa svake godine će se slaviti - rekao je ministar.

Upitan da li će doći do zatvaranja škola i vrtića zbog epidemiološke situacije, ministar je rekao da to sve "zavisi od nas" i da je to realnost ako se nastavi sa žurkama i proslavama.