VUČEVIĆ: Novi Sad u najtežoj godini u 21. veku nije odustao ni od jedne bitne stavke u budžetu, čak premašio 30 milijardi dinara!

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević ocenio je da su, kada je reč o rebalansu budžeta grada Novog Sada, svi podaci povoljni.

-Danas je radna sednica Skupštine grada i među gotovo sto tačaka za mene je ključna tačka odluka o izmeni i dopuni odluke o budžetu grada ili, što bi narodski rekli, rebalans budžeta grada Novog Sada. On je odraz snage i dobrog stanja u Novom Sadu i svi podaci koje kada sagledamo dobri su i povoljni. Možemo konstatovati da je budžet premašio rekordnih, do sada nezamislivih, 30 milijardi dinara, te da će iznositi gotovo 30 milijardi i 200 miliona dinara - rekao je Vučević.

-To je povećanje budžeta u odnosu na početak godine za 3,67 odsto i ključna stvar i poruka za Novosađane – Novi Sad u najtežoj godini u 21. veku nije odustao ni od jedne bitne stavke u svom budžetu – nismo smanjili nijedno davanje i nismo odustali ni od jedne kapitalne investicije, nismo odustali od one politike koju smo vodili u gradu u prethodnih osam godina i to me čini neizmerno ponosnim. Ne znam da možete naći grad ne smo u Srbiji, nego i šire da nema dramatičnu situaciju, da ne smanjuje značajno svoje prihode, a grad Novi sad na protiv ima fantastično ostvarenje prihoda i zato veliko hvala Novosađanima i novosadskoj privredi. Ovo je odraz njihove snage, discipline grada i siguran sam da ćemo pripremiti i dobar budžet za 2021 – naveo je Vučević uz podsećanje da je „budžet 2010. godine iznosio 12 milijardi i 501 milion dinara, dok je danas 30 milijardi - dodao je on.

On je dodao da su „sve prednosti i u apsolutnim i relativnom brojevima na strani današnjica, iako se takmičimo u doba korone, kada je sveopšta svetska recesija u ekonomiji, politici, zdravstvu“.

Zadržali smo sve one stavke koje su neophodne za razvoj grada, povećali smo izdvajanja za subvencionisanje boravka dece u privatnim vrtićima, jer se njihov broj povećao, i pripremili smo pakete podrške za dva najugroženija javna preduzeća – SPENS i GSP. Nastavili smo finansiranje važnih projekata na komunalnoj infrastrukturi u naselju Jugovićevo, Sajlovo, govorim o parternom uređenju centra, finansiranju obdaništa u Orahovoj ulici na Klisi i nastavak izgradnje muzičko- baletske škole sa koncertnom dvoranom, samo za školu smo izdvojili 200 miliona dinara, naglasio je Vučević.

Povećali smo putnu privredu za 280 miliona dinara, i da povećali smo ono što vidim da je nekome sporno, u smislu neke transparentnosti, sporno je u smislu suštinskih problema koje imamo za sudske kazne i penale. Ne znam šta vas to čudi, devet godina pričam kako prolazimo na sudovima i kad god treba da se pomogne novosadskim sudovima tu je Novi Sad da pomogne. A kad god mi kažemo da tražimo fer odnos, oni kažu da su nezavisni. Priču da smo samo u rebalansu povećali iznose taksi priča neko ko ne razume budžet, a sada ću vam reči koliko to napamet pričaju, dodao je on.

Kako je istakao niko nije rekao "Svaka čast ljudi, sačuvali ste grad u vreme korone“!

-Mi smo verovatno jedini grad u Srbiji koji ništa ne redukuje. I nezadovoljni smo, ne znam čime smo nezadovoljni. Kada je 2010. sve bilo bajno i sjajno, tada je 1,33 odsto budžeta bilo za sudske tačke i penale, 2011. bilo je 1, 02, 2012. 1,94 procenta, a danas 1,39 procenta budžeta. Mi imamo sudske sporove za eksproprijacije, za asfaltiranje, vodovod, kanalizacije, ništa novo nas nije zadesilo i bogu hvala da smo u stanju da to popunim, a da ne smanjujemo investicije. I ono što je važno zadržali smo kapitalnu strukturu budžeta 34,6 odsto je kapitalnog budžeta, toliko dajemo za kapitalne investicije i projekte. Ono što je dobra stvar je da imamo povećanje zaposlenih – 5.982. U odnosu na avgust prošle godine i svi su zaposleni u privatnom sektoru. Ostvarenje prihoda za prvih deset meseci je 93,83 odsto, što je fantastičan podatak za Novi Sad – zaključio je Vučević.

Budžet Grada Novog Sada usvojen je u decembru 2019. godine i ovo je njegova prva izmena, na osnovu procenjenih prihoda i primanja, te utvrđenih rashoda i izdataka budžeta.