HVALISANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA BRZOM VOŽNJOM KAO DA JE POSTAO TREND, A LAJK VAŽNIJI OD ŽIVOTA! Kako bahatoj vožnji stati na put?

U Srbiji je zavladao opasan trend koji je neke koštao života, vozači se snimaju dok voze brzo i bahato i to emituju uživo na društvenim mrežama.

Prošao na crveno svetlo, nije se zaustavio na pešačkom prelazu, vozio u suprotnom smeru - kršenej propisa nije novost u Srbiji.

U saobraćajnoj nesreći koja se u subotu dogodila u Kraljevu u kojoj je jedno lice stradalo, pored brze vožnje i alkohola navodno je kumovalo i to što se vožnja neposredno pre i u toku nesreće uživo prenosila na društvenim mrežama.

Iako je bahata vožnja neretko uzrok nesreće sa smrtnim ishodom to izgleda nije dovoljno velika opomena da se prestane sa takvom praksom.

Hvalisanje na društvnim mrežama kao da je posao trend a lajk važniji od života.

-Ti ljudi koji javno prikazuju, hvaleći se što tako voze, će to raditi sve dok ostali deo društva ne bude anatemisao. Radi se o tome da ljudi to gledaju s ainteresovanjem, i kada vide broj pregleda takvih snimaka tog momenta to postaje interesantno za ostale ljude - rekao je za Pink profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić.

Neretko se dešava da snimak postavi sam vozač ili neko iz automobila, ali se dešava da drugi učesnici u saobraćaju umesto da pozovu patrolu prekršaj snimaju.

Direktor Komiteta za bezbednost Damir Okanović rekao je da svako kršenje saobraćajnih propisa treba procesuirati bez obzira na to da li je prekršaj opažen od strane policije ili je snimljen od strane kamere u privatnom automobilu.

Vujanić kaže da ih je teško kazniti jer oni snimaju samo instrument tablu ili put ispred sebe, a ne svoje lice, kao i d ačaestio ne može da se vidi gde je napravljen snimak, već da se samo vidi bahata vižnja

Okanović kaže da kazna za nasilničku vožnju nije ni malo blaga i da je predviđeno 30 do 60 dana zatvora plus novčana kazna od 120.000 do 140.000 dinara, plus 15 kaznenih poena plus najmanje devet meseci zabrane upravljanja vozilom.

Kao moguće rešenje za bahatu vožnju Okanović navodi da bi po uzoru na Veliku Britaniju i naša policija trebalo da osnuje posebno odeljenje koje će pratiti dešavanja da društvenim mrežama i da bi tako posebnim istražnim radnjama došli do počinioca i sudski ga kaznili.