STIGLE SU VAM MNOGO VEĆE RATE?! Evo kako možete da ih vratite na staro i koliko će to da vas KOŠTA

Stopiranih rata na kredite više nema. Ako već nisu, banke će vam do kraja ovog meseca naplatiti prvu ratu posle moratorijuma, a ona će nesumnjivo biti veća. Nekima će rast biti toliki da će odmah poželeti da se reše uvećane rate koja će trajati sve do kraja otplate kredite. I to je moguće, a mi smo analizirali kako i koliko će to da vas košta.