NA VMC KARABURMA 41 PACIJENT! Vulin: Vojno zdravstvo je spremno za novi udar korone (FOTO)

Vojno zdravstvo je obavilo sve potrebne nabavke, ima više nego dovoljno maski, skafandera i zaštitne opreme i kupljena je nova medicinska oprema, naveo je ministar.

- Vojno zdravstvo je pokazalo koliko vredi u prvom i u drugom talasu borbe sa Kovid virusom. Ali to će pokazati i u trećem talasu ili kad god to bude bilo potrebno. Vojno zdravstvo je obavilo sve potrebne nabavke, imamo više nego dovoljno maski, skafandera i zaštitne opreme, kupili smo novu medicinsku opremu, opremili smo sve naše bolnice koje se bave kovid pacijentima, ali i one koje se bave nekovid pacijentima - istakao je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je sa načelnikom Uprave za vojno zdravstvo general-majorom dr Uglješom Jovičićem danas obišao vojnu kovid bolnicu VMC Karaburma.

Sve što je u ljudskoj moći, dodao je ministar odbrane, što je u moći Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i Uprave za vojno zdravstvo, urađeno je.

- Spremno čekamo sledeći talas, i još jednom, i ovim putem želim da upozorim sve naše građane da nam niko ne može pomoći ako ne pomognemo sami sebi. Nema tog vojnog ili civilnog zdravstva koje može da prihvati sve pacijente, koje može da izleči sve koji bi mogli da se zaraze ukoliko zaraza bude nekontrolisana, ukoliko ne budemo nosili maske i ukoliko ne budemo vodili računa. Poštujte ono što vam kažu vojni lekari, poštujte ono što vam kaže struka, vodite računa - naglasio je ministar Vulin dodajući da samo mi možemo da pobedimo epidemiju i da ne možemo biti spremni za nju ukoliko ne radimo te male, jednostavne stvari.

Vojno zdravstvo, poručio je ministar Vulin, spremno je da pomogne svojoj zemlji, svojoj Vojsci i svim građanima Srbije.

- Imamo sve što je potrebno, u više nego dovoljnim količinama, ali molim vas da vodite računa jedni o drugima. Samo mi možemo da pomognemo jedni drugima - zaključio je ministar Vulin.

Komandant vojne bolnice Karaburma pukovnik dr Ivo Udovičić zahvalio je ministru Vulinu za sve što je u proteklom periodu učinio da ta bolnica funkcioniše odlično i da ima odlične rezultate, dodajući da je "zatišje" između dva talasa iskorišćeno za njeno renoviranje i uslovi za lečenje su sada dvostruko bolji.

- Trenutno u Vojnoj bolnici Karaburma imamo 41 pacijenta, i to su sve teške pneumonije i životno su ugroženi. Među njima je i sedmoro na intenzivnoj nezi i mi se svakodnevno borimo za njihove živote - naglasio je pukovnik dr Udovičić dodajući da je reč o najtežim pacijentima.

Prema njegovim rečima, tokom septembra osoblje te bolnice je koristilo godišnje odmore, bolnica je renovirana i sada se sve sprema za novi talas koji je uveliko počeo.

- Očekujemo veliki priliv pacijenata, očekujemo teške pneumonije, jer su sada uslovi za transmisiju virusa daleko veći - naglasio je pukovnik dr Udovičić dodajući da se u prethodnom periodu, uz restriktivne mere, virus savladao, ali on nije otišao.

On je podsetio da u toj bolnici od osoblja niko nije bio zaražen, da su i sada svi zdravi, kao i da je bolnica dobila najviše ocene od kineske i ruske delegacije eksperata koje su boravili u našoj zemlji.

- Mi smo spremni za novi talas, kapacitet ove bolnice i nove bolnice je oko 135 i 140 kreveta, u zavisnosti od broja pacijenata koji su na intenzivnoj nezi. Nadamo se najboljem, ali smo spremni i za najgore -poručio je pukovnik dr Udovičić.

Načelnik Uprave za vojno zdravstvo general-major dr Jovičić sa saradnicima, informisao je ministra Vulina o stanju u ustanovama vojnog zdravstva, kao i o preduzetim merama u vezi sa borbom protiv infekcije Kovid-19.

Ministar odbrane je informisan i o izvedenim građevinskim radovima u bolnici namenjenoj lečenju obolelih od Kovid-19, a predstavljen mu je i deo medicinske opreme nabavljene za potrebe jedinica Vojske Srbije.

Obilasku VMC Karaburma je prisustvovao i državni sekretar Bojan Jocić, pripadnici Uprave za vojno zdravstvo i Uprave za infrastrukturu.