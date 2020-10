NA SEDNICI SKUPŠTINE GRADA JAGODINE DODELJENE OKTOBARSKE NAGRADE: Među dobitnicima i direktor Instituta "Dedinje" prof. dr Milovan Bojić (FOTO)

Na svečanoj sednici Skupštine grada Jagodine dodeljene Oktobarske nagrade. Među dobitnicima i direktor Instituta “Dedinje” prof. dr Milovan Bojić.

PALMA : SRBIJA DA NASTAVI U ISTOM SMERU

Svečanoj sednici Skupštine grada Jagodine, povodom 17. oktobra, Dana oslobođenja Jagodine u Drugom svetskom ratu, pored ovogodišnjih dobitnika Oktobarskih nagrada i odbornika i rukovodstva grada, prisustvovali su i vojno-vazduhoplovni ataše u ambasadi Ruske Federacije u Srbiji Sergej Gostev, kao i direktor aerodroma u Hurgadi u Egiptu, sa kojim grad Jagodina ima izuzetne odnose Hatem Kamel i egipatski privrednik Elia Reda Gerges.

- Možemo da konstatujemo da je Jagodina u dosadašnjem vremenu pandemije korona virusa prošla dobro. Nismo imali mnogo zaraženih tim virusom, a u poslednjih 35 dana na teritoriji grada Jagodine nema nijedan pozitivan na korona virus i pre mesec dana je zatvoreno kovid odeljenje u Opštoj bolnici u Jagodini. Zbog toga se pre svega zahvaljujem našim lekarima i celom medicinskom osoblju Opšte bolnice i Doma zdravlja u Jagodni i zato su, između ostalih i oni dobitinci Oktobarskih priznanjana - izjavio je predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, obraćajući se prisutnima.

PALMA: IMAO SAM KORONU 40 MINUTA

- Ja sam imao koronu, moja supruga i naš stariji sin, ali za vreme dok smo imali koronu nisam hteo da to bude neka vrsta propagande, jer političari i treba da budu uvek u prvim redovima. Imao sam sreće da je ta korona kod mene trajala 40 minuta, a da posle toga ništa nisam osećao, ali morao sam da idem u izolaciju. Moje mišljenje, koje nije kompetentno u medicinskom smislu je da mi sami moramo da se čuvamo. Ako bi se uvele neke strožije mere u bobri protiv korone, ja mislim da bi 30 posto građana Srbije imalo neke psihološke probleme. Mi svakoga dana pola prostora na televizijama gledamo o koroni. Juče je konferencija Kriznog štaba trajala sat i po. Moja poruka je “smanjite malo”, neka idu samo dnevni izveštaji kakvo je najnovije stanje. Ja sam došao do zaključka da koronu imaju i oni koji nemaju nikakve simptome. Moj predlog je da na televizijama više ubacimo neke edukativne emisije, da te emisije budu za decu, za poljoprivrednog proizvođača, za sport - rekao je Marković.

- Juče sam bio kod Patrijarha srpskog Irineja i pitao sam Njegovu svetost za predstojeće krsne slave kako slaviti. Mogu da vam kažem da me prijatno iznenadio. Da nađemo model da gosti dolaze u više grupa, ali da ne ukidamo slave i da na taj način sačuvamo naš identitet. Moja preporuka mladima je “ženite se i udajte ljudi i rađajte decu, pustite koronu - rekao je Marković.

- Kada je reč o Kosovu i Metohiji siguran sam da se nikada nećemo složiti, počev od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ministra spoljnih poslova Ivice Dačića i svih nas, sa nečim što će štetiti građanima Srbije, uključujući i one koji žive na Kosovu i Metohiji. Ja iskreno želim da odam veliko priznanje Aleksandru Vučiću u borbi za Kosovo i Metohiju. I to u situaciji kada kosovski Albanci ništa nisu realizovali iz Briselskog sporazuma. Videćemo da li će biti realizovano ono što im je Miroslav Lajčak pre dva dana poručio, a to je da moraju da formiraju Zajednicu srpskih opština. Ostaje nam da se borimo i mi podržavamo ono što je interes Srbija, a to je da Srbija nastavi u ovom smeru - kazao je Dragan Marković Palma.

- Koalicija Jedinstvena Srbija – SPS – Srpska napredna stranka u Jagodini je ponosna na rezultate koje smo postigli, u svakom pogledu, u zdravstvenom, privrednom, investicionom, prosvetnom, sportskom, socijalnom… Siguran sam da će i opozicija u jagodinskom parlamentu raditi u interesu ovog grada i građana i da ćemo svi zajedno moći nakon mandata od 4 godine da kažemo “Uradili smo to i to”. Govoreći o investicijama u ovoj godini Marković je rekao da do kraja godine dolazi nemački gigant “Fišer” koji će zaposliti 350 radnika, zatim austrijski “Šibel”, koji će na početku zaposliti 25 radnika, a već sledeće godine 100. “Italijanski proizvođač kuhinja “Mobil turi” je u Jagodini proširio industrijske hale sa 3000 na 8000 kvadrata i zaposliće još 50 radnika. Za samo 37 dana smo sopstvenim sredstvima izgradili novu osnovnu školu u selu Vinorača. U toku su radovi na novom vrtiću “Pivarac” i na novom Kulturnom centru koji će imati ukupno 2850 kvadrata sa 650 sedećih mesta u novoj pozorišnoj sali. Za vrtić i kulturni centar 90 posto sredstava daje grad Jagodina, a 10 posto država Srbija. Prave se i tri zatvorena bazena i nova manja sportska hala i to finansira pritavno preduzeće “Visokogradnja inženjering”. Želim da kažem da u poslednjih 10 godina, sve što smo gradili nismo dobili ni 3 posto iz državnog budžeta, sve smo gradili sredstvima grada Jagodine. Pored toga, privredni suficit grada Jagodine veći je nego svih pet ostalih opština Pomoravskog okruga zajedno. Jagodina je u prošloj godini ostvarila suficit od 4 538 800 evra, a svih ostalih 5 opština zajedno 3 270 800 evra. I mi koji punimo državni budžet treba da budemo I korisnici tog budžeta - rekao je Marković.

U SPORTU NEKA BUDE “NAŠE, A SVETSKO”

- Prestao sam da gledam našu košarku. 70 posto u Zvezdi i Partizanu su stranci. Ako hoćemo da kažemo “svetsko, a naše”, ajmo da više pažnje posvetimo mladim talentima i sportistima u Srbiji i da većina bude iz Srbije. Primer je trostruki osvajač Kupa Srbije i dvostruki šampion Srbije, ženski rukometni klub “Jagodina”, gde sve rukometašice “govore” srpski - ocenio je Marković.

MILOVAN BOJIĆ NOVČANI DEO NAGRADE DAJE CENTRU ZA SOCIJALNI RAD U JAGODINI

Oktobarsku nagradu, koja podrazumeva plaketu i po 50 000 dinara dobilo je danas 13 osnovaca, 5 srednjoškolaca, 14 lekara i medicinskih sestara Opšte bolnice, 7 lekara i službi Doma zdravlja u Jagodini, kao i prof dr Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“. Plaketu i 50 hiljada dinara dobilo je i sedmoro sportista i 5 ustanova i organizacija, među kojima je nedeljnik „Novi put“, koji je s 75 godina postojanja i rada, jedan od najstarijih štampanih medija u Srbiji. Milovan Bojić , koji je prisustvovao dodeli nagrada u Jagodini, rekao je da će novčani deo nagrade, a to je 50 000 dinara plus isto toliko sopstvenih sredstava uručiti Centru za socijalni rad u Jagodini odseku za pomoć osobama sa sopstvenim potrebama.

- Ovu Oktobarsku nagradu grada Jagodine ne adresiram na sebe, već na ime Instituta na čijem sam čelu već 13 godina. Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” je prošlu 2019. godinu završio sa 2600 operacija i to velikih operacija na srcu, čime smo iza sebe ostavili vodeće klinike Nemačke, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije i Španije. Mi smo i naučni centar i svake godine srpskom zdravstvu podarimo 10 do 15 novih medicinskih tehnologija -rekao je Milovan Bojić.