GOTOVO JE SA JESENJIM KIŠAMA! Evo koliko će trajati predah, a kada dolazi do NAGLOG SKOKA TEMPERATURE

Već smo se skoro pomirili sa sudbinom da je leto prošlo i da već treba da se navikavamo na kišobrane, kapute, čizme i sve "čari jeseni".

Međutim, prognoze za narednu nedelju će nas obradovati sa još jednim "trzajem" lepog vremena.

Već od sutra možemo očekivati malo lepše vreme kada ćemo moći da upijamo više vitamina "D" nego ovog tmurnog subotnjeg popodneva. Prema najavi meteorologa Đorđa Đurića, sutra nas ne čeka preterano visoka temperatura, ali za promenu možemo očekivati više sunca.

- Od sutra kreće stabilizacija vremena. U nedelju će biti i dalje hladno, ali će biti više sunčanih intervala, stabilno i bez kiše. Temperatura će se kretati od 12 do 16 stepeni - kaže Đurić.

Slično vreme nas očekuje i tokom početka sledeće nedelje, ali onda od sredine sedmice kreće osetno toplije vreme koje će trajati narednih sedam do 10 dana. Đurić dodaje i da ćemo najverovatnije imati suvo i stabilno vreme do kraja oktobra, jer ćemo biti pod uticajem anticiklona.

- Tokom većeg dela sledeće nedelje biće sunčano. Početakom sedmice temperature će se kretati od 14 do 18 stepeni u Srbiji i važno je napomenuti da će tada jutra biti najhladnija. Jutra će biti veoma hladna, a temperatura će ponegde ići i u minus. Takođe je moguća i magla. Od srede kreće toplije vreme sa temperaturom preko 20 stepeni i tako će ostati bar do kraja nedelje. Temperature će u tom periodu ponegde ići i do 25, ali u većem delu zemlje će biti oko 22 ili 23 stepena - ispričao je Đurić.

On napominje iako ćemo prividno imati visoke temperature za ovo doba godine ipak to neće "biti isti osećaj kao, na primer, u junu". Đurić napominje da su sada noći mnogo duže i hladnije kao i jutra, ali ipak sunčano vreme može da nas obraduje u ovoj tmurnoj jeseni.