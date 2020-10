ŠTAMPANE KUĆE STIŽU IZ ČAČKA - Od temelja do trećeg sprata za 15 sati (FOTO)

Sa revolucionarnim razvojem modernih tehnologija u 21. veku gradnja stambenih objekata od blokova ili postavljenje montažnih kuća postaće prošlost.

Štampanje kuća od betona postaje stvarnost u istočnoj Evropi.

Nikola Rakić rođen u Švajcarskoj svoje stečeno znanje na Fakuletu organizacionih nauka u Srbiji primenio je na najbolji mogući način i to u Čačku, kreirajući mašinu koja može štampati betonske objekte za stanovanje na tri sprata za neverovatnih 15 sati.

"Trenutno sada radimo na razvoju i unapređenju najveće CNC mašine na Balkanu, koja će funkcionisati na princima 3D štampača. Gabariti ove mašine su enormni, visine deset metara kao i širine takođe 10 metara i ne postoji ograničenost u dužini. Mašina nam omogućuje da sama može da odštampa objekat od betona po zadatom nacrtu i posebnoj recepturi poznate kompanije "Lafarge Holcim" firme koja će ispunjavati sve ISO standarde u pogledu kvaliteta smese od koje se gradi", rekao je za RINU, Nikola Rakić, jedan od idejnih tvoraca prve mašine ovakvog tipa na Balkanu.

Sam objekat se lije na licu mesta, postavljanjem 3D štampača, lako se transpotuje i u čiju montažu su neophodna od 2-4 čoveka, i traje oko tri sata.

"Mi sada projektujemo tu posebnu mešalicu koja će praviti tu inovativnu smesu koja je sama po sebi termoizalocionog karaktera. Mašina po našem proračunu za jedan sekund može da izlije od 20 do 40 centimetra zida, što bi značilo da za nekih 15 sati rada 3D štampača može biti gotov objekat od 100 kvadrata sa svim unutrašnjim zidovima, a mogućnost naše mašine doseže do gradnje stambenog objekta do tri sprata", kazao je Rakić.

Podršku ovom projektu pružili su profesori sa Mašinskog fakulteta koji rade na izradi softvera za projektovanje stambenih objekata kao i firma Mikro kontrol koja je zaduženu za samu automatizaciju mašine.

"Kompletan proizvod je produkt kompanije "NaturaEco" sa timom stručnjaka, do sada ovakav tip mašine još nigde nije proizveden u istočnoj Evropi, i sada radimo na dobijanju svih potrebih ISO sertifikata koji nam omogućavaju da se ovaj produkt može izvoziti i van granica naše zemlje, što će u mnogome doprineti otvaranju novih radih mesta", istakao je Nikola.

Prve pilot kuće u Srbije biće izgrađene početkom trećeg kvartala 2021. godine u Čačku.

"Imamo podršku grada Čačka sa kojim smo potpisali ugovoru septembru mesecu ove godine za izgradnju prvih stambenih objekata veličine oko 50m2 za socijalno najugroženijih građana. Cena izgradnje ovakvih tipova koštaće 195 evra po kvadratu", dodaje Rakić.

Objekat za stanovanje može da se odštampa u bilo kom obliku, a jedina ograničenja su da objekat ne prkosi zakonima fizike.

Nikola koji je u Čačak došao zbog supruge ostao je u ovom srpskom gradu, a svoje inovativne biznis ideje realizuje u prostorijama Naučno tehnološkog parka, gde koristi kancelarijski i halski prostor.