Treći talas koronavirusa biće najduži! Trajaće ČAK DO APRILA, a lekari podsećaju na važnu meru koji mnogi od nas ZABORAVLJAJU

"Koliko god da vam je dosadilo da slušate savete, ovo morate da poštujete."

Treći talas epidemije korona virusa već uveliko traje, a ono što nama nikako ne ide na ruku to je što dolazi hladno vreme, koje inače pogoduje virusu, a i to što ćemo sve više sedeti u zatvorenom prostoru, gde se virus brže i lakše širi. Zato je sada važno ponoviti jednu često zaboravljanu meru.

Već mesecima slušamo različite mere koje sprečavaju širenje virusa, ali se se na kraju svelo na ličnu odgovornost pojedinca i tri osnovne preporuke koje nas štite od korone - pranje ruku, nošenje maske i socijalna distanca.

Ipak, u hladnim danima mi bismo dodali još jednu stvar koju često previdimo - upravo zvog hladnog vremena. U pitanju je provetravanje prostora.

Zimski meseci, sneg, vlažnost vazduha i zatvoren prostor pogoduju bržem širenju virusa.

O tome je nedevno govorila epidemiolog Sonja Novak.

- Počelo je hladno vreme, ljudi sada više borave u zatvorenim prostorijama, a to znači da se pod takvim okolnostima virus brzo širi. Virusu pogoduje ovakvo vreme, zato je veoma važno naglasiti da je neophodno provetravanje prostorija i poštovanje mera zaštite - kaže dr Novak.

Kako nalgađava, koliko god vam dosadilo da slušate savete za nošenje maski, verujte, to je jako važno.

- S druge strane, ne vidim razlog da se prave skupovi u zatvorenom ako to nije neophodno, zašto se okupljati u zatvorenim prostorijama ako se borimo sa virusom. Očekuje se da ovaj talas potraje negde do aprila, a kakvog će intenziteta biti, zavisi isključivo od ponašanja ljudi. Ne znam u čemu je problem i zašto je toliko teško poštovati mere i držati distancu - kaže dr Novak.

Lekari kažu da kad god možemo provetravamo zatvorene prostorije, najpogdonije bi bilo to činiti dva do tri puta na dan. Kako dalje objašnjava doktorka Novak, i jedno istraživanje u Nemačkoj ističe važnost ovoga.

- Kako god vam zvučalo, provetravajte prostorije, to je neophodno i važno u trenucima kada se borimo sa virusom. Sve se na kraju svodi na mere, maske su nam neophodne, dolazi period slava, dakle nema okupljanja, suzdržite se od toga, poštujte savete struke kako zbog vas, tako i zbog šire zajednice. Ono što je primetno u ovom trenutku, najviše se zaražavaju mlađi ljudi do 40 godina, oni su u cirkulaciji. Oni to dobro podnose, ali pitamo se kome taj virus mogu preneti dalje od ukućana, prijatelja i svih onih sa kojima su u kontaktu, jednom rečju, svako od nas mora da se ponaša odgovorno u narednom periodu, u tome je ključ - objašnjava dr Novak.

Osim za korona virus, provetravanje je važna mera i za borbu protiv gripa. O tome je govorio primarius doktor Petar Borović, specijalita opšte prakse.

- Još je bolje ako ima sunca napolju, jer je grip otporan na hladnoću, ali sunce ga ubija - kaže Borović.

Najavljene temperature za naredne dane su povoljne, jer grip, ali ni korona nisu otporni na toplotu.

Tiodorović: Problem je zima



I epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje infekcije Covid-19 prof. dr Branislav Tiodorović kaže da zimski meseci, sneg, vlažnost vazduha i ljudi u zatvorenom prostoru - sve to pogoduje širenju infekcije.

- Trenutno je zahlađenje, ali slede nam u oktobru još toplih dana. Trebalo bi ljudi da iskoriste miholjsko leto i da što više vremena provedu na otvorenom. U novembru, decembru, januaru, februaru, tada će biti hladno i ljudi će boraviti u zatvorenim prostorijama. Apelujem na sve radne organizacije da podignu opreznost na najviši nivo - izjavio je profesor Tiodorović.

Zato pravac napolje, na sunce. Zaboravite, slažu se stručnjaci u narednom periodu zatvorene objekte.