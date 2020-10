Srbija u strahu od TREĆEG TALASA, a procene prof. Kočovića govore da će pik trajati samo DESETAK DANA! Evo šta čeka Srbiju za NOVU GODINU (FOTO)

Sve nas interesuje koliko će ovaj kovid udar trajati i kada se očekuje njegov vrhunac.

Srbija je u trećem talasu korona virusa, već danima imamo preko 200 novozaraženih u roku od 24 časa, prema poslednjim podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) imamo nešto više od 30 zaraženih na 100.000 stanovnika, a sve svakako najviše interesuje koliko će ovaj kovid udar trajati i kada se očekuje njegov vrhunac.

Prema izjavama epidemiologa, članova Kriznog štaba, treći talas bi mogao da bude najduži do sada, da traje pet meseci, odnosno do proleća, ali to ne znači da će biti i najjači, odnosno najubitačniji do sada.

I dok stručnjaci izbegavaju da daju konkretnije prognoze, prof. dr Petar Kočović, inženjer koji putem matematičkih modela prati kretanje pandemije u celom svetu, još 14. septembra je obelodanio da se Srbija nalazi u trećem talasu, ali ima i jasnu projekciju kada će uslediti pik, kao i kada možemo da očekujemo smirivanje situacije.

Prema ovim proračunima, na osnovu Kočovićevih najsvežijih grafika, najveći broj zaraženih u trećem talasu korone u Srbiji možemo očekivati veoma brzo. Sada smo ušli u crvenu zonu (30+ zaraženih na 100.000), a uskoro nas očekuje i ljubičasta (50+ obolelih na 100.000 stanovnika).

- Oko 5. novembra bismo mogli da dostignemo vrh, a oko 15. istog meseca treći talas bi mogao da počne da opada, ako negde ne zabrljamo. Onda bi i to bio fantastičan rezultat. Ali, izgleda da bez nekih drastičnih mera Kriznog štaba to neće biti moguće - napisao je Kočović na Fejsbuku.

Ipak, ono što hrabri u ovim projekcijama je podatak da se ne očekuje da ovaj udar bude toliko jak kao što je bio onaj letnji, odnosno maksimalan broj zaraženih za 24 časa ne bi prelazio brojku od 370, dok smo u julu imali stotinak više. Takođe, ako se ove projekcije ostvare, bili bismo u mnogo boljoj situaciji nego što su okolne zemlje: Hrvatska, BiH, Crna Gora, Severna Makedonija.

Matematički proračuni govore da bi u decembru situacija počela da se umiruje, te da bismo u drugoj polovini tog meseca, pa sve do novogodišnjih praznika, mogli da imamo ispod 50 zaraženih na dnevnom nivou.

- Moj petočlani tim sastavljen od matematičara i programera prati na dnevnom nivou stanje u svih 216 drzava. Koristimo Gausovu krivu (matematički model koji se bazira na radu čuvenog nemačkog matematičara i fizičara Johana Karla Fridriha Gausa) koja se pomera na dnevnom nivou. Metodologija je jedinstvena, a bazira se na višestrukim talasima - objasnio je ranije prof. Kočović.