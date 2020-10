Mali: Ostajem MINISTAR FINANSIJA i u novoj vladi

Dosadašnji ministar finansija Siniša Mali kaže da će u novoj vladi ostati ministar finansija.

"Dobio sam ponudu koja se ne odbija, da nastavim da vodim resor finansija. To je za mene velika čast i velika odgovornost", rekao je Mali.

Naglasio je da će uvek želeti da bude u timu Aleksandra Vučića i da će se u novoj vladi svi zajedno boriti da ostvare ciljeve o kojima je govorio predsednik Aleksadar Vučić.

Naveo je da je Vučić govorio o ciljevima nove vlade za koje kaže da su ambiciozni.

"Ambiciozni ciljevi, ali jasno i precizno definisani, za koje ćemo se boriti svaki dan", naveo je Mali.

Šesti cilj, jaka ekonomija, kaže Mali, sublimira sve ostale ciljeve.

"Ako imate jaku ekonomiju možete da se borite protiv kovida, gradite bolnice, da se borite za interese srpskog naroda na KiM, da se bavite ljudskim pravima...", rekao je Mali.

Mali je naveo da nas čekaju teške godine i teški izazovi. Izrazio je zadovoljstvo što će SPAS Aleksandra Šapića biti deo nove vlade.

Za najavu Vučića da će novi izbori biti najkasnije do 3. aprila 2022. godine, Mali je rekao da je to podstrek ministrima da budu što bolji u svom radu. Naglasio je da smo do pre nekoliko godina bili poslednji u Evropi po stopi rasta, a da smo sada po procenama MMF-a prvi.

"Predsednik je definisao ambiciozne planove, da i sledeće godine budemo prvi", kaže Mali.

