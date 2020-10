DR KON OTKRIO SVOJ STAV O SITUACIJI SA KORONOM: Evo koje bi mere lično uveo i šta bi promenio!

Epidemiolog i član Kriznog štaba Vlade Srbije dr Predrag Kon otkrio je koje bi mere uveo da se on lično pita i da je odluka samo do njega.

- Što se tiče mera, uveo bi obavezno nošenje maski i to bih zaoštrio do mogućnosti koje može ova zemlja. Moramo sprečiti nedodirljivost onih koji se ponašaju kao da ničega nema i to sankcijama. Ništa ne možemo uraditi bez vanrednog stanja - rekao je dr Kon.

- Unapred bih predvideo kad je potpuna zabrana kretanja i kada je potpuno neprihvatljivo da se ljudi sastaju... - dodao je epidemiolog.

- Ovo nije šala, ovo je treći talas i to pred zimu kada je najveći potencijal virusa. Mislim da se to nikada nije čulo i mislim da se ni sada ne razume da je snaga najveća sada - kazao je dr Kon