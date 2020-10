Ja sam Stefan, ako za mesec ne skupim 163.000 evra, umreću: Ne znam da li su strašniji bolovi ili strah

Stefan Subotić (22) iz Stare Pazove od svoje 18. godine bori se protiv opake i teške bolesti, limfoblastne leukemije. Da je sada situacija krajnje hitna i da moramo da delamo što pre, požali se mladić u pismu koje je poslao medijima.

- Dragi i dobri ljudi, imam 22 godine i umesto da živim život, već četiri duge godine se borim sa akutnom limfoblastnom leukemijom. Lečim se u Nemačkoj (jer u Srbiji za mene nema leka) i to vašim porukama i donacijama. Bolest je veoma uporna i vraća se. Poslednja terapija koju sam primao je uspela da ubije dve od tri teške mutacije raka. Ostala je jos jedna koju mi upravo leče u Flensburgu u bolnici. Čim uđem u remisiju, odmah mi se mora raditi nova transplantacija koštane srži. Nema odlaganja, jer bi to značilo gubitak života. Ako ne budem imao 163.000 evra, vratiće me kući u Srbiju... znate svi šta bi to značilo - kaže Stefan.

Rok za prikupljanje novca je mesec dana.

- Lek postoji, treba samo novac! Neka mi neko kaže kako da dođem do tolikog novca? Molim vas za pomoć! Koliko li samo košta mladi život? Zaista bolno! Ne znam šta je bolnije, da li bolovi i muke od bolesti ili strah od ishoda! Želim da ozdravim! Gde i kako da moja porodica prikupi toliki novac u ova teška vremena bede i nemanja? Neka nas neko bar posavetuje. Pomozite na bilo koji način.

U septembru 2018. godine Stefan nas je obradovao vestima da je bolest pobedio, a danas mu se opet borimo za život. I ponavljamo, imamo samo još mesec dana da mu skupimo novac.

Stefanu možete pomoći slanjem SMS poruke 360 na 3030.

A uplate se mogu izvršiti na dinarski račun: 160-483612-69

Devizni:00-540-0002304.6

IBAN broj:RS35160005400002304623

SWIFT/BIC:DBDBRSBG