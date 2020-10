Momak iz Beograda je ušao u pogrešan autobus i - onda mu se život ZAUVEK PROMENIO! (FOTO)

Tviter ovih dana opseda izazov koji se širi poput požara, a zahvatio je i naše Tviteraše.

Tvit jednog od njih postao je viral na ovoj društvenoj mreži i toliko je sjajan da jednostavno morate da se milo nasmejete kada ga vidite.

Izazov How it started-How it's going (Kako je počelo-Kako je sada), probudio je kreativnost na Tviteru. Od smešnih mimova do onih koji u vama bude najlepša osećanja, izdvojio se jedan muškarac koji se na potpisuje kao "naivan_super", a njegov mim je zaradio skoro 3.000 lajkova! Ovaj izazov je prost - postavite fotografiju iz prošlosti, a pored nje fotografiju iz sadašnjosti.

Pogrešan autobus je za Beograđanina bio pravi potez

Ovaj korisnik je izbacio početak dopisivanja sa tadašnjom devojkom, a uz to postavio fotografiju sa venčanja. Ljude je dirnula njihova iskrenost, posebno kada su se i sami setili kako izgleda kada se toliko pogubiš u ljubavi da ulaziš u pogrešna vozila, saplićeš se po ulici i preskačeš obroke.

How it started vs hows going

"Volim lepe životne priče", "Divno, srećno", "Svu sreću sveta", samo su neki od komentara koje su ostavljali ljudi ispod ovogmima.

Da biste se uverili koliko je ovaj izazov aktuelan na Tviteru, izdvojili smo nekoliko najzapaženijih mimova i svaki je genijalan!

Najmučnija borba u životu - povratak sa ivice bolesti

how it started how it's going

Ljubav nekad i sad

How it started: How its going:

Put od hiljadu medalja počeo je jednim skokom