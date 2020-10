SITUACIJA U NAŠOJ ZEMLJI JE SVE ALARMANTNIJA! Očekuje se porast novozaraženih, na bolničkom lečenju i PETOMESEČNA BEBA

Novoobolelih od korona virusa je iz dana u dan sve više, a prekjuče smo imali i najveći broj zaraženih od početka pandemije - njih 757! Sve je više hospitalizovanih, kako u Beogradu, tako i u drugim gradovima Srbije, dok je u Dečjoj klinici KBC "Dr Dragiša Mišović" primljena i beba od pet meseci.

U KBC "Dragiša Mišović" na lečenju beba od pet meseci

Rukovodilac Dečje klinike KBC "Dragiša Mišović" dr Olivera Ostojić, rukovodilac Dečje klinike KBC "Dr Dragiša Mišović" ističe za javni servis da su deca koja se nalaze na lečenju u toj ustanovi u dobrom stanju i da se broj ne povećava drastično.

- Trenutno je u našoj bolnici sedmoro pacijenata. Za vikend je bilo devetoro. Nema puno dece. Imamo dete od pet meseci koje je visoko febrilno koje nije lošeg opšteg stanja, ali je kovid pozitivno i primljeno je u bolnicu da se isprati njegovo stanje - istakla je Ostojićeva.

Na lečenju su, navodi, deca od pet meseci do 18 godina.

U kovid bolnici u Vranju hospitalizovano 30 pacijenata, 17 pozitivnih

U kovid ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 60 pregleda, a ukupan broj prvih pregleda je 37. Uzorkovana je krv kod 43 pacijenta i sačinjeno 36 rendgen pluća.

Takođe, urađena su 23 pi-si-ar i 33 brza testa, a dijagnostikovana bronhopneumonija kod 4 pacijenta.

U kovid bolnici ZC Vranje hospitalizovano je 30 pacijenata, od kojih je 17 pozitivno na korona virus. Sa bronhopneumonijom su 23 pacijenta, na kiseoniku 11. Primljena su 3 pacijenta, a otpušten isti broj.

Među hospitalizovanima nema dece, a trenutan broj slobodnih postelja je 150, saopštava gradski štab.

Utrostručen broj pregleda u KBC "Bežanijska kosa", 236 hospitalizovanih pacijenata

Dr Bogdan Crnokrak, pomoćnik direktora za medicinska pitanja KBC "Bežanijska kosa" kaže za javni servis da se pregled u toj ustanovi utrostručio.

- U stabilnoj fazi koja je bila do pre dve nedelje bilo je 30-40 pregleda u 24 sata, sada ih je preko stotinu. Što se tiče broja hospitalizacija one su drastično porasle. U proseku je bilo pet do sedam pacijenata, sada je u petak i subotu bilo preko 40 za 24 sata. Trenutan broj pacijenata je 236, što je četiri petine naših ukupnih kapaciteta - kazao je Crnokrak.