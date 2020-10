NOVO, ZABRINJAVAJUĆE OTKRIĆE NAŠIH DOKTORA: Koronavirus ostavlja ove ČETIRI POSLEDICE na naš organizam

Posle sedam meseci borebe sa korona virusom naši lekari i sami uviđaju specifičnosti kovida.

Poznato je da korona virus oštećuje pluća, međutim, naši lekari su u svojim istraživanjima, ali i iz iskustva u sedmomesečnoj borbi sa korona virusom, otkrili da kovid 19 ima još četiri posledice - šlog, zapaljenje srčanog mišića, izmenjeno čulo ukusa i oslabljen sluh.

Posle sedam meseci borebe sa korona virusom naši lekari i sami uviđaju specifičnosti kovida i kako naši pacijenti reguju na ovaj virus. Sve češće iznose svoja zapažanja i dele iskustva sa kolegama, a pokrenuli su i mnoga istraživanja o uticaju korona virusa na organizam. Tako se došlo do ova 4 nova saznanja.

Povećao se broj moždanih udara

Kako ističe dr Marijana Vukićević, neurolog i direktor Specijalne bolnice "Sveti Sava", kovid 19 je sigurno uticao i na pojavu moždanih udara jer ako lekari ne otkriju uzrok zbog kojeg je do njega došlo, a vide da je pacijent preležao koronu i da ima faktore zapaljenja, jasno je da je šlog zahvatio veliki krvni sud i da mogu da ga dovedu u vezu sa kovid infekcijom.

- Broj slučajeva moždanog udara može samo da se poveća u ovakvim situacijama. Povišena temperatura koja traje danima nekada dovodi i do smanjenja količine krvi u organizmu, jer pacijenti često dehidriraju i zaborave da piju dovoljno tečnosti. Mnogi su kovid preležali kod kuće, a dobili šlog i dočli su kod nas, ali testovi koje smo im mi radili bili su negativni na ovu infekciju. Javljali su se upravo moždani udari za koje nismo znali poreklo. Kovid 19 izaziva pojačano zgrušavanje krvi, a možda kod nekih ljudi postoji i neko zapaljenje arterija i sklonost ka pojavi šloga - rekla je dr Vukićević.

U toku je jedno istraživanje koje lekari ove bolnice rade zajedno sa kolegama iz Kliničkog centra Srbije i Vojnomedicinske akademije, sa ciljem da utvrde kakvu su pacijenti lečeni u nekovid ustanovama, a kod kojih je korona potvrđena, imali kliničku sliku u toku lečenja, koji su simptomi zabeleženi, kako je proteklo lečenje i slično.

Zapaljenje srčanog mišića

Docent dr Marija Zdravković, kardiolog i direktorka Kliničko-bolničkog centra "Bežanijska kosa" u saradnji sa Medicinskim fakultetom iz Kragujevca radi na istraživanju koje se bavi kovidom 19 i njegovim dejstvom na molekularnom nivou.

Ona i njen tim su otkrili da pacijenti koji su preležali kovid, iako prethodno nisu imali kardiovaskularnih problema, prema snimcima sa magnetne rezonce imaju zapaljenje srčanog mišića.

- Otkriću da je naše istraživanje pokazalo da pacijenti koji imaju teške forme korone na plućima, čak i ako nisu imali tegobe sa srcem, na snimanju na magnetnoj rezonanci imaju zapaljenje srčanog mišića - otkriva doktorka.

Kako dodaje, klinički to nisu mogli da detektujemo jer se ti pacijenti nisu žalili na simptome poput zamora, a to nisu pokazivale ni analize krvi ni ultrazvučni pregledi.

- Gušenja koja pacijenti imaju nisu samo u vezi sa plućima koja oštećuje korona, već i sa zapaljenjem srčanog mišića. Dešava se da imamo ljude sa koronom koji nemaju promene na plućima ili su im minimalne, a da imaju usporenje srčanog rada, aritmije, čak i infarkt na malim krvnim sudovima. Zabeleližili smo i preko 15 slučajeva pacijenata koji su dobili emboliju pluća, smrtonosno oboljenje - ispričala je doktorka.

"Ljuto i kiselo nisam podnosio, sada mi prijaju!"

Kod pojedinih pacijenata koji su preležali koronu, došlo je i do promene čula mirisa i ukusa, nakon što su im se ova čula vratila posle ozdravljenja!

Oni su nakon infekcije virusom kovid 19 izgubili čulo mirisa i ukusa koje im se vratilo posle nekog vremena, ali, po njihovim tvrdnjama, u izmenjenom obliku pa im tako benzin i kafa više ne mirišu isto dok je nekim pacijenatima počela da prija ljuta i kisela hrana, iako ove ukuse nije podnosio pre bolesti.

Do ovih saznanja došli su lekari Klinike za bolesti uha, grla i nosa Kliničkog centra u Nišu, u toku sprovođenja velikog ispitivanja o uticaju korone na oštećenje sluha, u sklopu kojeg se ispituje i koliko brzo se nakon ozdravljenja pacijentima vratilo čulo mirisa i ukusa.

Prof. dr Dušan Milisavljević rekao je da je ovakva zapažanja do sada iznelo nekoliko pacijenata, ali da se će lekari sa medicinskog aspekta ozbiljno pozabaviti ovim pitanjima i proveriti da li je i u kojoj meri došlo do izmene čula mirisa i ukusa.

- Javili su nam se pacijenti koji koji su preležali koronu i kojima se posle određenog vremenkog perioda vratilo čulo mirisa i ukusa, ali je ono po njihovim rečima - izmenjeno - kaže prof. dr Milisavljević.

On ističe da je potrebno da se ove promene ispitaju i evidentiraju na medicinski način po standardima koji važe u Evropi i Americi, kako bi i rezultati bili međunarono verifikovani i kao takvi pomogli u sticanju novih saznanja o korona virusu.

- Naručićemo posebne mirisne kitove iz Holandije uz pomoću kojih ćemo vršiti ispitivanja da li je nakon preležane korone izmenjeno čulo mirisa i ukusa. Da bi se u međunarodnim okvirima publikovao neki rad potrebno je da to bude urađeno uskladu sa starndardima Ervope i Amerike. Na kontrolnim pregledima pacijenata koji su preležali koronu, pratićemo kome se vratilo čulo mirisa i ukusa, i da li su ta čula izmenjena. Za sada se ne radi o velikom broju pacijenata, ali je veoma zanimmljivo to na šta oni ukazuju pa se to mora medicinski proveriti - pojašnjava prof. dr Milisavljević.

Korona slabi sluh

Isti lekari u KC Niš već duže vreme istražuju i uticaj korona virusa na sluh, a u septembru su objavili presek stanja u njihovom dosadašnjem istraživanju iako će oni i dalje nastaviti da prate stanje zaraženih kovidom do kraja epidemije.

- Nema više nikakvih sumnji i nedoumica da virus korona ostavlja posledice i na sluh obolelih. Osećaj za miris i ukus, čiji je gubitak odmah po pojavi simptoma dijagnostikovan kod gotovo svih pacijenata obolelih od kovida 19, vraća se mnogo sporije nego što bi se očekivalo, a u pojedinim slučajevima ne i u potpunosti - rekao je prof. dr Dušan Milisavljević, direktor niške ORL klinike.

Dr Milisavljević kaže da je kod određenog broja pacijenata došlo do oštećenja i slabljenja slušnog živca pa ti pacijenti ne čuju najviše tonove.

- U dosadašnjem toku istraživanja evidentirali smo slučajeve blagog i srednje teškog slabljenja sluha, i to uglavnom na visokim frekvencijama. To znači da je kod tih pacijenata, kojih, na sreću, ipak, nije mnogo, oštećen slušni živac i da oni čuju govor sem ako nisu u pitanju najviši tonovi. Isto tako evidentirali smo i slučaj dodatnog pada sluha i kod pacijenta koji je koristio slušni aparat - objasnio je Dušan Milisavljević.

U istraživanju je učestvovalo 75 pacijenata pozitivnih na koronu koji su bili u teškom i srednje teškom stanju, duže hospitalizovani u Kovid bolnicama Niškog kliničkog centra.

Kako je napomenuo dr Milisavljević, veliki broj pacijenata-učesnika istraživanja javio se samoinicijativno da učestvuje jer sumnjaju da im je korona poremetila sluh.

- Planirali smo da ispitivanje i istraživanje obuhvati sto takvih pacijenata, od kojih je 90 odsto mlađe od 65 godina, a 10 odsto iznad te starosne granice koja, inače, podrazumeva slabljenje sluha zbog godina. A naša je odluka da pacijente iz uzorka proveravamo i mesec dana po izlečenju, odnosno odlasku na kućni oporavak, jer bismo samo tako mogli da utvrdimo da li štetne promene mogu da imaju trajniji karakter ili je reč o privremenim promenama i oštećenjima. Za nas je najbitnije da smo planom istraživanja predvideli proveru sluha kod pacijenata koji su lečeni u niškim kovid bolnicama, ali nismo mogli tu da stanemo - istakao je dr Milisavljević.