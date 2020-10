"Na našim prostorima se dešava teroristički napad na kulturu" Stručnjaci za Pravac o razlikama između UMETNOSTI i EGZIBICIONIZMA

Likovna umetnost u Srbiji nalazi u jednoj permanentnoj krizi, rekao je za emisiju Pravac Nikola Kusovac, likovni kritičar.

„Spinovanja umetnosti kod mene ne prolazi dobro. Ne volim to. Umetnost je dugotrajni proces, i ne može se zasnovati na egzibicionizmu. Ovo je pokušaj proizvodnje magle“, rekao je Kusovac, komentarišući jedan umetnički akt u kom umetnici ližu izlog kao deo performansa.

Kusovac naglašava da su vekovima su u Evropi sučeljene dve civilizacije.

„Istok je važniji jer nudi duhovne vrednosti dok zapad nudi isključivo telesne vrednosti. Da li ćete se opredeliti za ikonu ili za sliku, to je suština i to je moj stav. Poenta je u humanizmu, u tome da je to jedna podvala u kojoj se čovek ponudio čovečanstvu umesto Boga, i to radi čiste manipulacije“, rekao je Kusovac.

Kako kaže, radi se o tome da se čovek natera da postane zver, i to tako, objašnjava, što ga pre svega uplašite.

"Na ikonama možemo da vidimo, kao što je na primer kod Usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, umetnik prikazao sve, ali bez kapi krvi, dok je se sa druge strane na slikama stavlja i više nego što je potrebno. I sad hoće da mi kažu da je umetnost to što je nego lizao stako, e pa stvarno nije", rekao je Kusovac.

Akademski slikar Zoran Čalija, rekao je da je problem pre svega u tome što nam se plasiraju takve stvari u medijima i u kulturi, i dodaje da se već poslednjih 50 godina na ovim prostorima dešava teroristički napad na kulturu.

"Pokušavaju da umetnost potpuno ogole i da je omoguće svima. Na račun slobode svašta podmeću ovom narodu i govore da je umetničko deo", rekao je Čalija.

Kako kaže, pravi se situacija gde je sve dozvoljeno i gde svašta može da se radi u ime umetnosti, i dodaje da se plaši da će doći do vremena gde će svi koji su napravili neki zločin moći da se vade da su hteli da naprave umetničko delo.