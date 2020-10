Država ne planira da uvodi polcijski čas, fokusiraćemo se na doslednost u poštovanju već preporučenih mera. Situacija sa koronom je teška, ali smo u bolji u poređenju sa zemljama u regionu. Nastavićemo da se borimo za živote svojih građana, ali i da sačuvamo ekonomiju, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa rukovodiocima svih kovid bolnica.

Povod za ovaj sastanak je usledio dan pošto je u utorak zabeležen rekordan broj zaraženih u 24 sata od početka epidemije - 1.053. Gotovo je dupliran broj hospitilizovanih u odnosu na prošli ponedeljak, ukupno 820 osoba, a veći je i broj pacijenata na respiratorima, kojih je prema poslednjim podacima - 38.

-Po broju zaraženih danas je najteži dan, preko 1.200 je broj. Od toga 602 lica su na teritoriji Beogarda, više od pedeset odsto je vezano za glavni grad. Razgovarali smo o tome kako da se suprostavimo ovim brojkama i narastujućoj infekciji, kako da obezbedimo funkcionisanje našeg zdravstvnog sistema, kako da opremimo bolnice, kako da nam non - kovid pacijenti ne budu uskraćeni za negu - rekoa je Vučić nakon današnjeg sastanka.

Vučić kaže da su brojke zabrinjavajuće, ali da je situacija značajno bolja neogo kada se upredi sa ostatkom Evrope. Kaže da je važno da se i dražva oduži lekarima i medicinskim radnicima.

-Do kraja goodine od 10.000 dinara za sve zdravstvene radnike kao nagrada, plan je i uvećanje plata. To važi za sve zdravstvene radnike, ne zavisno od toga da li u kovid sistemu ili ne. Time pokazujemo da želimo da ih nagradimo i da nastavimo brobu dalje. Razgovarali smo i o problemima sa stručnim kadrom, pa ćemo da ubrzamo obuku specijalista i anesteziologa za respiratore. Želimo da napredujemo, imamo bolnice gde možemo da imamo respratore, ali nemamo stručne ljude - naglasio je predsednik Vučić u svom obraćanju.

Vučić kaže da na ovom sastanku nisu dalje ulazili u pitanja oko mera, i da je to posao za članove stručnog Kriznog štaba. Naveo je da u planu i sanckionisanje onih koji ne budu poštovali dalje mere.

-Drugi izbor nemamo, ne možemo da zatvorimo ekonomiju, život. Ono što se kaže, to mora da se poštuje. Ako neka Francuska i Češka uvode, to je zank da nije navino. Ne želimo da tako nešto uvedemo, želimo da sačuvamo našu ekonomiju, ali svakako moramo da vodimo računa o životima ljudi - kazao je Vučić.

Kaže da je plan da je Zvedarska bude kovid bolnica, ali da to neće biti sve bonice.

-Arena izgelda odlično, tu ste pod nadzorom lekara. Arena je dobra. Stvari su i dalje dobra i pored toga što su brojevi zabrinjavajući. Veći deo medicinskog osoblja je zaražen i to je takođe problem - kazao je Vučić.

Veliki problem, kako kaže predsednik, jeste to što je veliki broj medicinskih radnika zaražen.

- Direktor Infektivne klinike Goran Stevanović je zaražen - otkrio je Vučić.

-Imamo više lekara zaraženih i to je poruka da teško funkcioniše zdravstveni sistem. Prvog decembra ćemo da završimo kovid bonicu u Batajnici. Pirpadaće sistemu kliničkog centra. Od 2. decembra biti sve u funkciji i to je veliki uspeh - kazao je Vučić.

Kaže da je država spremna da nastavi da gradi nove, privremene bolnice i da je najveći problem medicinsko osoblje koje fali. Naglasio je da od ključnog značaja da se ne sudare grip i korona. Još jedom je apelovao na građane da poštuju mere koje preporučuje Krizni štab.

- Ne radi ovo niko zbog nas! Što se tiče vakcine za virus korona, tu su veliki problemi u svetu. LJudi moraju da razumeju da je vakcina spas za neku državu, onu koja je obezbedila vakcinu. Mi smo potpisali predugovor sa Fajzerom, to rade Amerikanci sa Nemcima. Očekujemo nešto do Nove godine, očekujemo još do marta. Važno je da vakcinišemo zdravstvene radnike, vojsku i rizične pacijente. Nama je sve jedno gde ćeom da je kupimo, samo nam je važno da dobijemo potvrdu da je dobra. Kupićemo je, biće kod nas besplatne - naglasio je Vučić.

Kaže da će država da pokaže koliko brine o ljudima, i najavio pojačanje kapaciteta u borbi sa virusom korona.

Na pitanje o savetima epidemiloga dr Predraga Kona da je policijski čas izvestan Vučić kaže da o svemu odlučuje Krizni štab i da veruje da oni odgovorno obavljaju svoju funkciu.

Epidemiolog Mijomir Pelemiš je naglasio da Srbiji nisu potrebne nove mere i policijski čas već da se svi pridržavaju aktuelnih mera. - Apelujem na nadležne da rigorozno kontrolišu da li se poštuju mere. Svi su ugroženi. Od ove bolesti umiru i mladi. Samo poštovanjem mera ovo se može zaustaviti. Ne znam da li ima nekoga ko ne zna nekoga ko je zaražen - rekao je Pelemiš.

-Oni znaju bolje nego ja, ali mi mora da isplatimo plate i penzije. Takva opcija boje da ne postoji, to niko ne radi zato što ne voli. Dr Kon ne govori tako nešto jer preti, već brine za živote ljudi. U Francuskoj su uveli jer im preko 500 ljudi dnevno umire. Videćemo svakako kavo je opterećenje zdravstvenog sistema. Naš je posao da pomognemo koliko možemo - rekao je Vučić isitčući da će u ovom trenutku da se fokusrira na kontrolisanju poštovanja mera, ali i da država radi sve ono što se od nje očekuje.

Vučić kaže da je ponosan na izgled Hrama - Bio sam oduševljen Hramom Svetog Save! Nisam video lepšu crvku od našeg hrama. Deluje kao savremeno čudo, nestvarno je. Nije zameriti ljudima što su želeli da vide, ali molim ih da ne idu u tolikom broju. Znam tu ljubav prema hramu, 110 godina se čeka, ali ih molim da budu oprezni – istakao je Vučuć.

Na sastanku sa onima koji biju bitku na prvoj liniji protiv kovida bili su i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, državni sekretari Berislav Vekić i Mirsad Đerlek i epidemiolozi.

