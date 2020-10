"LAGALA SAM, NISAM NI BILA TRUDNA! Sve sam uradila iz ljubavi!" Leskovčanka izmislila da je u drugom stanju, pa suprugu slala SLIKE BEBA SA INTERNETA

Leskovčanka Snežana J. (43) koja je ubedila nevečnanog supruga da je trudna, a kasnije izlažirala i smrt bebe, na sve načine je pokušala je da ga uveri da je u drugom stanju. Zato je sa interneta skinula fotografije beba koje mu je slala, uz pojedinosti poput težine i dužine.

Bizaran slučaj prevare sa juga Srbije otkriven je kada je Jovan Atanasković (49) iz Toponice kod Žitorađe otvorio dušu novinarima i požalio se da je nevenčana supruga koju je 2018. godine upoznao preko Fejsbuka, prodala bebu nakon porođaja.

- Trebalo bi da je ostala trudna u novembru 2019. godine i termin joj je bio kraj jula, kako mi je rekla. Sve vreme sam bio pored nje, mazio stomak koji je rastao i 16. jula sam je odvezao u Leskovac, gde je ona, kako mi je rekla, u privatnoj klinici pratila trudnoću. To je kuća njenog pokojnog supruga u kojoj joj živi jedan od dvojice sinova i nikada nisam ušao, već uvek kada je išla ostavljao sam je kraj kapije. Svaki dan smo se čuli i 20. jula mi je rekla da se porodila, da smo dobili devojčicu tešku 3.400 grama i dugu 58 centimetara - priča Jovan koji još uvek ne veruje šta ga je snašlo.

Želeći da ga ubedi u bizarnu laž da se porodila, Snežana mu je pisala poruke o njihovoj ćerki, pa čak i slala fotografije drugih beba! Atanasković je reporterima "Kurira" pokazao prepisku na kojoj se vidi fotografije bebe u krevecu uz opis: "Spava sad." Na to joj je Jovan odgovara da je medena, a onda njemu: "Malecko". Zatim sledi dopisivanje u vezi imena deteta.

"Jel ujka rekao ime?", pita Jovan na šta mu Snežana odgovara: "Sad me zvao. Jovana". On joj uz emotikon srca odgovara da je baš lepo (ime), a ona njemu: "Lepo, zajedno slave imendan".

U drugoj prepisci Snežana postaje još bizarnija, pa ulazi u detalje o zdravstvenom stanju deteta. Na pitanje kako je, odgovara sa: "Ja nisam dobro, imam temperaturu. Sad će da dođe moja doktorka da vidi šta se dešava. Izgubih snagu". Zatim se, nekoliko sati kasnije, prepiska nastavlja pitanjem: "Ujno kako si, jel ti spala temperatura, jel ti bila doktorka", na šta Snežana odgovara: "Jeste, dala mu je doktorka neki prašak. Tu je, radili su nam nalaz na koronu, trebao je (da stigne) za 45 minuta do sat vremena, ali još nije gotov".

Osoba sa kojom se dopisuje je pita da kako se oseća i da li joj donose bebu, na šta ona odgovara: "Bila danas na kratko. Malo iscrpljeno. Tu je, deli nas paravan samo." Zatim joj ista osoba narednog dana šalje poruku u kojoj je pita kako su ona i beba, a onda odgovara: "Ja ležim, vadili su nam krv opet. Čekam pedijatra da pregleda Joku. Plače nonstop, pije mleko, sisa i opet plakanje". Žali se takođe kako su joj izgubili rezultate testa na korona virus, te da je užasno i da jedva čeka da izađe.

Fotografija bebe koju je slala Jovanu, kao i komšinici, skinuta je sa interneta, a on je tu sliku pokazao i matičaru u Leskovcu, koji je na osnovu broja narukvice bebe 254 posumnjao da je fotografija lažna jer je krajem jula u leskovačkom porodilištu već bilo rođeno više od 800 beba.

Nesrećni Atanasković je, verujući da je postao otac, dva dana slavio sa kumom, a kada joj je rekla da je beba preminula bio je, kaže, slomljen.

- Ona je plakala, pa sam je tešio i na kraju dovezao kući. Imala je krvarenje, a i rekla mi ej da joj curi mleko - nastavlja Jovan.

I možda bi sve tako prošlo da rodbina nije posumnjala, pa je na kraju na njihov nagovor Jovan otišao u leskovačku matičnu službu, gde je saznao da se ona uopšte nije porodila!

- Tada je još uvek tvrdila da je beba preminula, a onda kada sam rekao da ću da je prijavim u policiju, rekla mi je da nikada i nije bila trudna. To me je tek šokiralo, jer ja sam živeo sa njom i valjda znam šta je trudna žena. Pred navodni porođaj uopšte nije mogla da se savije, ja sam je obuvao - siguran je Jovan.

Snežana: Lagala sam iz ljubavi prema suprugu

Nekoliko dana nakon Jovana, priliku da javnosti u Srbiji ispriča svoju stranu priče dobila je i Snežana. Ona je reporterima "Novosti" ispričala da oseća krivicu jer je svojim lažima napravila velike probleme, ali ističe da je to učinila iz - ljubavi!

- Mnogo je želeo da dobijemo dete. Sada me tera da priznam da sam našu bebu dala mom bratu koji nema dece ili da sam je prodala. Moji pokušaji da ga uverim u to da porođaja nije ni bilo završili su se bezuspešno, pa je sve dospelo do policije i tužilaštva - ispričala je Leskovčanka.

Objasnila je da je imala ginekološke probleme zbog kojih joj je fizički rastao stomak, ali da je prećutala kada je saznala da je bila trudna. Ipak, tvrdi da bebu nije prodala i da za sve ima nalaze od lekara kod kog je u tom periodu išla zbog drugih zdravstvenih problema.

Zakazana saslušanja u tužilaštvu

U leskovačkom Višem tužilaštvu je rečeno za "Novosti" da su po prijavi od 19. avgusta, u pretkrivičnom postupku preduzeli više dokaznih radnji radi provere osnovanosti navoda Jovana Atanaskovića i da će nakon njegovog i ispitivanja Snežane J., koje je već zakazano, doneti odluku o daljem postupanju.