Kon: Uveo bih restriktivnije mere, sa strogim nadzorom je trebalo krenuti mnogo ranije

Epidemiolog dr Predrag Kon izjavio da on u ovom trenutku ne bi uveo vanredno stanje, ali da bi mere pooštrio ali ni njih ne mnogo.

On je govoreći o vanrednom stanju rekao da ga ne bi uveo, ali da bi uveo nešto restriktivnije mere.

-Ali bih insistirao na sprovođenju mera. A ja pričam o tome već dva meseca - rekao je Kon.

Trebalo je, kako kaže, sa strogim nadzorom krenuti mnogo ranije. Kao primer je naveo da onaj ko za 200 ljudi pravi događaj do sitnih sati je svestan šta radi.

- U ovim uslovima pandemije on krši zakon. I ko je onda odgovoran. To je krivično delo, ne prekršaj. I to je sada na pravnicima da reše - objasnio je dr Kon.



On je rekao da je Krizni štab do sada uradio sve što je bilo u njihovoj mogućnosti, u okviru njihovih pravnih mogućnosti, ali da sada više ništa nije u njihovim rukama.

Prema njegovim rečima, počela je i transmisija virusa i među decom u vrtićima i školama.

- Gripa nema u ovo doba godine i ja se šokiram da i posle 23 godine koliko se bavim gripom, da ljudi i dalje ne znaju kada kod nas grip počinje - objasnio je dr Kon.

Dodaje da se grip počinje javljati u decembru, pa u januaru i februaru, ali i objašnjava da se sve to pomera sa školskim raspustima. Sada su napravljene barijere s maskama. Iako se virus unosi u škole, one se, kako kaže, za sada neće zatvarati jer je situacija pod kontrolom.

On je istakao da se povećava broj pacijenata u bolnicama na dnevnom nivou, posebno u Beogradu.

- To je taj eksponencijalni porast. Iz dana u dan je sve veći i veći broj. To ozbiljno zabrinjava. To moramo da zaustavimo. Broj zaraženih treba množiti sa 10. Šetaju ljudi, bi ne znate ko u sebi nosi virus, zato je najvažnije nositi maske - objasnio je Kon.

Oni koji se plaše, trebalo bi da sede kod kuće, dodao je doktor.

- Gradski prevoz je jedna od sredina gde dolazi do transmisije - istakao je dr Kon.