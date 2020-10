Momirović preuzeo dužnost ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i najavio nastavak izgradnje puteva i saobraćajne infrastrukture

View this post on Instagram

Kao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture jutros sam preuzeo resor od koleginice @zorana_dpm kojoj želim najiskreniju sreću u novim profesionalnim izazovima. Ministarki Mihajlović i njenom timu bih izrazio zahvalnost na svemu urađenom. Preda mnom je zahtevan i odgovoran zadatak da zajedno sa svojim timom doprinesemo daljoj modernizaciji i ekonomskom jačanju #Srbija kroz izgradnju puteva i saobraćajne infrastrukture.