DEČAK PRONAĐEN PROMRZAO U SENU JOŠ UVEK ĆUTI - Roditelji kažu da ne znaju šta se tačno desilo, a ovo su mogući RAZLOZI ZAŠTO SE KRIO!

Dečak D. N. (9) iz Donjeg Dobrića kod Loznice koji je nestao juče popodne na putu do kuće pronađen je danas oko 12 sati, posle skoro 20 sati potrage. Dečaka je pronašla majka u bali sena koje se nalazila iza kuće.

Dečak je, prema rečima roditelja, rekao da su ga deca zadirkivala u školi, a majci je otkrio i da se uplašio kada je učitelj rekao da roditelji dođu u školu, i da je to možda razlog zbog kog se sakrio.

Otac Boban kaže da je agonija trajala od sinoć, ali da ne zna tačno šta se zapravo desilo.

"To ćemo tek saznati... Da li se nekog uplašio... ne znamo šta je, videćemo. Malo je promrzao i izgreban od sena, ali je dobro", navodi dečakov tata. On dodaje da njegov sin još nije rekao zašto je to uradio.

- Nije nam ništa još rekao. Još ćuti, verovatno se uplašio od policije. Prenoćio je tu, iza kuće - kaže Boban i prepričava kako su danas pronašli mališana.

- Rekao sam da se skinu sve bale, majka ga je dovikivala i čula je verovatno neki glas. Majka ga je našla, a ja sam ga izvukao. Prvo je došao iz škole kući, ostavio ranac, sve, kod komšije je ubacivao kukuruz sa drugom decom. Posle je otišao kod dede, mog oca, pa se igrao sa bratom od strica. Supruga je nazvala kasnije i rekla da dete dođe kući i od tad mu se gubi svaki trag - ispričao je Boban.

Kada je dečak pronađen, bio je uplašen.

- Ukočio se. Zagrlio je prvo majku, ali nije plakao. Ništa nije jeo celu noć, od 16 sati. Sumnjao sam na najgore, da nisam, ne bih prijavio policiji - ispričao je mališanov tata.

Mališan će biti upućen na lekarski pregled i kod psihologa, po mišljenju socijalnih radnika.

Komšija Ratko Baštovanović pokazao je gde se dečak krio, i rekao da je mališan preko sebe nabacio seno kako ga niko ne bi video.

- Ne znam kako mu nije bilo hladno, kako nije bio žedan, gladan... Živim sam ovde, šta god da mi je trebalo, ta deca su mi pomagala - ispričao je jedan od komšija.

Kako je rečeno nešto ranije, dečak je bio kod dede, koji ga je ispratio kad je krenuo kući. Iako je njegova kuća udaljena 300 metara od dedine, dečak se usput izgubio. Celo selo se odmah dalo u potragu za nestalim dečakom, prošla je cela noć u uzaludnom traganju. D. N. je jedno od petoro dece. Ima dve sestre i dva brata.