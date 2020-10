"MOŽDA ĆE DOĆI DO ODREĐENIH RESTRIKCIJA ZA BEOGRAD" Dr Kon ponovo govorio o uvođenju policijskog časa

"Imamo više od 120 hospitalizovanih za jedan dan, ako tako nastavimo, to će već biti ozbiljan problem."

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da za sada opcija policijskog časa nije na dnevnom redu.

Kako je rekao, bolnice još nisu toliko popunjene, da bi došlo do uvođenja ove mere.

- U Beogradu iz dana u dan imamo povećanje, i to ne malo, ali u ostatku Srbije, osim u Kragujevcu, to nije tako. Možda će prvo doći do određenih restrikcija za Beograd - rekao je dr Kon.

Kako kaže, mora se razmišljati o tome šta mere sve donose, ko će imati problema, ali da bez obzira na ekonomske razloge, postoje neke granice koje nikako ne smeju da se pređu.

- Imamo više od 120 hospitalizovanih za jedan dan, ako tako nastavimo, to će već biti ozbiljan problem - rekao je Kon.

Istakao je da bi uvođenje policijskog časa bio poraz.

- Policijski čas je poraz, to znači da nemamo svesti da sami zaustavimo virus. Poraz u smislu da nismo uspeli da se solidarišemo oko virusa, da nismo uspeli da uvedemo nešto što svi poštuju, da pojedinci uništavaju kolektivni sad, i to često vrlo svesno - naveo je epidemiolog i član Kriznog štaba.

Dodao je da se zalaže da se uvede nošenje maski i u pešačkim zonama, zbog velikog broja ljudi na takvim mestima.

Dodaje da bi zakon o epidemiji trebalo da bude usvojen i da će se nakon toga mnoge stvari bolje definisati, a samim tim i bolje sprovoditi.