VUČEVIĆ: Ne postoji opština u Republici Srpskoj gde Srbija nije investirala u infrastrukturne projekte

Saradnja Republike Srpske i Republike Srbije nikada nije bila bolja. Da taj odnos dobro funkcioniše, pokazuje čitav niz aktivnosti na raznim poljima. Najvidljivija za građane je oblast ekonomije i zajedničkih investicija, ocenio je, gostujući putem Skype uključenja na TV BN, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević.

- Trenutno ne postoji ni jedna opština u Republici Srpskoj gde Srbija nije investirala sredstva u određene infrastrukturne projekte, a po predlogu samih opština i gradova Republike Srpske, kao i nekih u Federaciji BiH, koje su pretežno srpske opštine. To je jedan odgovoran odnos matice prema svojim sunarodnicima. Srbija mora da investira u svakom smislu u Republiku Spsku, da bi građani ostali i opstali na tim prostorima. Dakle, nije dobro ni za koga - ni za Srbiju, ni za Srpsku, da se pravi neka velika ekonomska disproporcija između ove naše dve teritorije, naših prostora koji su nesporno zajednički. Treba da postoji sinergija i da funkcionišemo po principu „spojenih sudova“, jer je prisutna snažna nacionalna, kulturološka i duhovna veza, a došli smo do toga da imamo i zajednički praznik. Datum 15. septembar je formalno definisan kao zajednički praznik Republike Srbije i Republike Srpske, a posvećen je veličanstvenoj pobedi naših predaka i dolasku slobode na ove prostore. Mislim da to posebno dotiče nas u Vojvodini i građane u Republici Srpskoj, zato što smo probojem Solunskog fronta, dočekali da se prisajedinimo matici i budemo slobodni - naveo je on.