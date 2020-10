NE ODLAŽITE KIŠOBRANE! Oblačno, mestimično sa slabom kišom

Jutarnja temperatura od šest do 12 stepeni, najviša dnevna od 14 do 18.

U Srbiji se danas očekuje oblačno, mestimično sa slabom kisom, a više padavina očekuje se na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Branicevskom okrugu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Krajem dana i tokom noći postepeni prestanak padavina. Vetar slab i umeren severozapadni, sredinom dana u Vojvodini i na istoku zemlje povremeno jak.

I u Beogradu oblačno, povremeno sa slabom kišom. Krajem dana prestanak padavina.

Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna oko 15 stepeni. U nedelju postepeno razvedravanje, i to najpre na severu i istoku Srbije, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Slaba kiša očekuje se još samo u jutarnjim satima ponegde na jugozapadu zemlje. U ponedeljak novo naoblačenje sa zapada, ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Zatim, umereno do potpuno oblačno, u nižim predelima i maglovito.