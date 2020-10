LEKARI UPOZORAVAJU! Kapaciteti bolnica su skoro prepuni, virus ušao u zdravstvene centre, 313 đaka obolelo!

U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano 1.545 novozaraženih virusom korona, preminulo pet osoba, kaže epidemiolog Darija Kisić Tepavčević.

Ona je, na koferenciji za novinare, rekla da je juče testirano 11.004 građana.

-Trenutno je na respiratoru 47 pacijenata, a od početka epidemije do sada umrlo je ukupno 814 ljudi - navela je Kisić Tepavčević.

Trenutno je na bolničkom lečenju 1.048 pacijenata, a u privremenoj bolnici Arena trenutno je na bolničjkom lečenju 121 pacijent.

-U poslenja 24 sata 23 osobe su zbrinute u privremenoj bolnici u Areni. U poslednja 24 sata na bolničko lečenje su primljena 183 pacijenta, a otpušteno je 75 pacijenata Više od 100 bolničkih kreveta zauzeto pos 24 sata. To je pokazatelj opterećenosti zdravstvenog sistema - rekla je ona.

Napominje da je najviše zaraženih u BEogradu - 796, u Novom Sadu 111, Kragiujevac 52, Valjevo - 44, Kraljevo - 41, Niš -29, Požarevac- 23, Loznica- 21.

Ostali gradovi u Srbiji imaju manje od 20 zaraženih. Većina gradova je imala makar sporadične slučajeve pozitivnih na korona virus što govori o širokoj rasprostranjenosti i velikom broju nosioca virusa.

313 zaraženih u školama

Od početka školske godine u školama u Srbiji ukupno je potvrđeno 313 slučajeva virusa korona i to 164 među đacima osnovne škole i 149 među srednjoškolcima, kaže epidemiolog Darija Kisić Tepavčević.

Ona je navela da je u toku ove nedelje kod 56 đaka potvrđeno prisuistvo virusa korona i to kod 28 koji pohađaju osnovnu školu i isto toliko kod učenika koji pohađaju srednju školu.

-U poslednjih 15 dana zabeležen je trend porasta zaražavanja. Od ukupnog broja svih laboratorijskih potvrđenih slučajeva 61 odsto je registrovan u poslednjih 15 dana u osnovnim školama i oko 70 odsto u srednjim školama - rekla je ona.

Kako je navela zaražavanje je i dalje sporadično i u većini slučajeva zaražavanje učenika se dogodilo van školske sredine.

-Intenzivan je nadžor u školama. Blagovremenim intervencijama sa izolacijama učenika kod kojih je potvrđena infekcija ili kompletnog prelaska odeljenja ili cene smene na onlajn nastavu je došlo do kontrole prenosa infekcije - navela je ona.

Kisić je naglasila da je od početka školske godine virus korona potvrđen među školskom dece na teritoriji 19 okruga, a najvise na području Grada Beograda gde su zaražena 103 učenika, a da sledi Šumadijski okrug sa 14 potvrđenih slučajeva.

Kisić je rekla da na teritoriji 11 okruga od početka školske godine nema zaraženih učenika, odnosno u Zapadnobačkom, Severnobačkom, Podunavskom, Borskom, Topličkom, Pirotsko, Jablaničkom, Pećkom, Kosovskom, Kosovsko-pomoravskom i Prizrenskom.

Ona je izrazila nadu da će se nastava i dalje odvijati bez značajnih prekida i pohvalila učenike osnovnih i srednjih škola i nastavnike i profesore koji drže nastavu.

-Očigledno su se u većini škola poštovale preventivne mere koje su omogućile da imamo prilično bezbednu situaciju u školskoj sredini kada je u pitanju širenje virusa - rekla je Kisić.

U ustanovama socijalne zaštite 120 zaraženih

U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih virusom korona zaražen je 61 korisnik i 59 zaposlenih, izjavila je danas član Kriznog štaba, rekla je Kisić Tepavčević.

Ona je na redovnoj pres konferenciji rekla da je virus registrovan 28 ustanova i da se u većini slučajeva radi o sporadičnim infekcijama.Kisić je ukazala da su to veoma osetljive sredine za širenje virusa i da se zato posvećuje pažnja i sprovodi posebna kontrola u tim ustanovama.

"Svako može sutra biti u bolnici"

Komandant vojne bolnice Karaburma anesteziolog potpukovnik dr Ivo Udovičić rekao je da je situacija u toj ustanovi veoma teško.

-Broj mesta je sve manji, imamo 11 pacijenata na intenzivnoj nezi i svi su životno ugroženi - napomenuo je on.

On je apelovao je nasugrađane da vode računa i da ne budu jedan od tih pacijenata na intenzivnoj nezi ili na odeljenju.

Udovičić je rekao da je virus ušao u bolnicu preko pacijenata koji su dolazili iz drugih razloga.

- Najopasniji su ljudi koji nemaju kliničku sliku i koji se šetaju i idu na zabave bez maske. Svako od njih može biti već sutra u bolnici na Karaburmi ili negde drugde - rekao je Udovičić i naglasio da je zdravstveno osoblje preumorno.

Udovičić je upozorio i da nemamo dovoljno medicinskih sestara i anesteziologa.

Kada je primećen porast pacijenata

- Najmanji broj pacijenata koji smo imali je bio 7. i taj septembar mi smo iskoristili osoblje da pošaljemo na godišnje odmore. Iskoristili smo vreme da renoviramo donju bolnicu, ali već krajem septembra ti brojevi su počeli da rastu. Krajem septembra imali smo 20 pacijenata i onda je u oktobru broj počeo naglo da raste. Vreme koje nastupa mnogo bolje pogoduje ovom virusu i on će se sada još duže zadržavati na površinama nego što je to bilo letos - rekao je Udovičić.

Svaki dan imamo sve više nosilaca infekcije

Svakim novim danom imamo sve više nosilaca infekcije, koji mogu da šire virus, ne samo laboratorijski potvrđenih slučajeva, već onih koji nose virus, a da ne znaju i zato je od ogromnog značaja poštovanje svih epidemioloških mera, upozorila je danas Kisić Tepčević.

Ona je navela da se svakako beleži trend učestalosti obolevanja, što, kaže, nije neočekivano za ovaj period godine, te da ne može da teši činjenica da je u svim zemljama okruženja i Evropi dosta lošija.

-Dokle god je virus prisutan, ne možemo da kažemo da je situacija stabilna, pogotovo sada kada je sezona respiratornih infekcija - rekla je Kisić Tepavčević.

Briga za zdravlje bolja od kazni, ali kazne daju rezultate

Kisić Tepavčević rekla je da nije pobornik pooštravanja kaznene politike kada su u pitanju zdravlje i poštovanje mera, ali da to očigledno daje dobre rezultate.

-To je očigledno u podsvesti ljudi i funckionise bez obzia što nije razumljivo. Nije razmno da bi neko nosio masku na mestima gde je povećan rizik samo zato da ne bi platio, ali ako je to način da ne obolevamo i da se ne širi virus onda to očigledno jeste rešenje - rekla je Kisić Tepavčević na konferenciji za medije.

Ipak, izrazila je ubeđenje da nam to nije potrebno pošto je želja za sopstvenim zdravljem mnogo bolja od bilo koje kazne.

-Najveća kazna za nekog je da se razboli - napomenula je ona.

Kaže da je saobraćaj dobar primer, pošto je primetila da vozači mnogo više poštuju saobraćajne propise kada znaju da su postavljene saobraćajne kamere.

"Idite u tržne centre, ali poštujte mere"

Tržni centri nisu problem, već nepoštovanje propisanih mera, ocenili su danas članica Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević i načelnik VMC Karaburma Ivo Udovičić.

Kisić Tepavčević je rekla da treba da živimo, obavljamo životne aktivnosti što normalnije, ali uz poštovanje svih mera.Istakla je da treba da budemo ponosni na činjenicu da je otvoren tako veliki i lep tržni centar u tako teškim vremenima kada je ekonomija u potpunom sunovratu, a naša zemlja je u poziciji da tako nestso postigne.

-Na svim mestima gde je veći broj ljudi, kao što su tržni centri gde svi odlazimo, ne preoporučuje se da idemo često, posebno u tokom lošeg vremena, kada smo voleli da tamo boravimo I sa porodicom. To se sada ne preporučuje. Treba smanjiti odlazak na koliko je neophodno da bi se obavljale životne aktivnosti što normalnije. Postoje jasne procedure kako treba da se ponašamo kada odlazimo na takva mesta I prostore - podvukla je ona.

Istakla je da je sigurno svima najvažnije da ostanemo zdravi I sprečimo da prenesemo infekciju na one koje volimo.Na dodatno pitanje da je sa 300 novozaraženih dnevno sve bilo zatvoreno i šta se sada promenilo Kisić-Tepavčević je kazala da je, u trenutku kada se virus pojavio, čitav svet bio nespreman.

-U prvom momentu je bilo najbitnije da se spreči scenario kao što smo imali u Italiji ili Sspaniji. Mi smo bili jedna od zemalja u kojoj se najkasnije potvrdio virus, 6.marta. Na osnovu iskustava drugih videli smo šta se dešava kada dođe do kolapsa zdravstvenog sistema I prioritet je bio sprečiti da uđe među najstarije sugrađane, kao I da ne dođemo u situaciju da ne možemo da pružimo pomoć svima kojima je potrebna - objasnila je ona.

Ukazala je da se od tada i za vreme vanrednog stanja nije stajalo skrštenih ruku, već su povećani kapaciteti, kupljeni testovi, izgrađene laboratorije.

-Sada smo višestruko, više desetina puta spremniji nego tada. Nadamo se da nećemo doći u situaciju da iskoristimo sav kapacitet zdravstvenog sistema.Što se tiče kapaciteta laboratorija učinili smo sve. Ali kada je reč o medicinskom osoblju ne možemo taj broj povećati, jer su potrebne godine i iskustvo. Zato je sada prioritet, iako imamo mnogo veći kapacitet, da sačuvamo medicinske radnike koji se bore u bolnicama za naše živote i ljude na terenu koji rade danonoćno da bi sprečili dalje širenje virusa - rekla je Kisić-Tepavčević.

Udovičić je kazao da bi se verovatno od njega očekivalo, s obzirom da je neko ko osam meseci ne izlazi sa intenzivne nege, pobornik zaključavanja, ali da nije za tako nešto.

-Idite slobodno u tržini centar, ali nosite masku, alkohol i držite distancu. Ne morate se gurati svuda gde je gužva. Privreda mora da radi. Moramo dobijati plate. Problem su ljudi koji ne poštuju propisane mere. Tu država može mnogo da uradi - uveren je on.