HAOS U NAJAVI! Naš čuveni pulmolog tvrdi: SKOČIĆE BROJ LJUDI NA RESPIRATORIMA, mnogo je zaraženih i to NE SAMO KORONOM

Prema poslednjim informacijama, od korona virusa danas je zaraženo 1328 osoba. Na respiratoru su 39 pacijenata, a situacija je prema mišljenjima struke vrlo ozbiljna.

Čini se da nas ova pošast iz dana u dan sve više iznenađuje, a o infekcijama koje su sada prisutne u populaciji, kao i sada već alarmantnom stanju sa koronom govorila je doktorka Tatjana Radosavljević, pulmolog.

Prema njenim rečima, sada nema naznaka da se bilo šta u samoj infekciji promenilo. Virus, kako kaže nije mutirao, nije ni oslabio ni ojačao, jedino što ga sada ima sve više u populaciji. To je jedino što je isto.

Ipak, broj obolelih je svakog dana sve veći i veći. Naime, već dva dana broj novozaraženih veći je od 1000, što možda daje naznaku da će za nekoliko dana drastično skočiti broj pacijenata na respiratoru.

Postavlja se pitanje koliko je izvesno povećanje pacijenata na respiratoru, i koliko brzo bolest može da uznapreduje da pacijent dođe do respiratora.

- U odnosu na početak same pandemije, klinički se više zna o tome šta raditi da pacijent ne dospe na respirator. Postoje različiti protokoli lečenja koje menjaju stručne grupe. U suštini, videćemo za sedam, osam dana. Ovoliki broj zaraženih pokazuje da će prvo porasti broj hospitalizovanih. Ako sada uporedimo broj hospitalizovanih iz jula on je sada dosta manji. Da li će oni dospeti do respiratora ili neće, to sve zavisi od respiratora. Kako će oni reagovati i koji će od njih razviti te teže oblike boesti, mi to ne možemo predvideti. U početku se mislilo da od težeg oblika oboljevaju stari, pa onda hronični bolesnici, pa se onda ispostavilo da to mogu da budu i mladi ljudi.

- Mi samo možemo pretpostaviti da će taj broj da poraste, ali moramo da sačekamo da vidimo šta će se zaista desiti.

Pre dva dana primećeno je da je javljanje ljudi u kovid ambulante bilo mnogo veće. Naime, zbog siptoma sličnih koroni javilo se više od 2.500 ljudi.

- Ljudi imaju neke simptome drugih virusa, a naplašeni su koronom. Bilo bi od značaja znati koliko je ljudi od tih javljajnja u kovid ambulante čim počne da im curi nos ili ih zaboli grlo, što je potpuno normalno, treba videti koliko je zaista tih ljudi došlo zbog kovida. To će verovatno pokazati tek neka kasnija statistika. Ljudi su uplašeni, imamo porast pozitivnih na kovid, pa ljudi sa nekim prvim simptomima prvo idu na u kovid ambulante. Zavisno od toga da li su kovid pozitivni ili nisu, treba da ih prihvataju druge kolege koje ne rade sa kovidom. To su pre svega lekari opšte medicine, od kojih samo neki rade u kovid ambulantama. Da se razumemo, ljudi sa tim simptomima bi se, i da nije kovida, svakako javljali lekarima opšte medicine.

Inače, ranije ove nedelje objavljena je studija da je sezonski grip nestao zbog korone.

- Nije on nestao zbog korone. Sezonski grip se sada mnogo manje širi jer ljudi sada nose maske. To je barem moje tumačenje. Štiteći se od korone maskama mi se štitimo i od gripa. I grip se prenosi kapljičnim putem.

- Sve respitatorne infkecije krenule su pre 20-tak dana. Sezonski grip se mnogo brzo širi, mnogo je zarazan. Oboleva svako ko dođe u sam kontakt sa virusom. Ne znači da ga nema uopšte u populaciji, da ga nema u vazduhu. On se sad mnogo manje širi jer se ljudi štite. Zato mi nemamo epidemiju.

- Ako sada sagledamo situaciju, da su maske nošene u vreme kada je dolazio grip verovatno da bi ga bilo mnogo manje. Uvek je preporuka za starije ljude bila da kada kreće grip ne idu u kolektive, da se peru ruke i da se ne izlazi ako to nije nužno neophodno. Dakle, nije stvar samo u tome da je virus nestao, jer on ne može nestati već samo promeniti soj. To je jedna stvar. S druge strane, i ovo nešto ljudi što je vakcinisano protiv gripa, to je ta četvorovalentna vakcina koja štiti od četiri soja koja su postojala u poslednje dve godine. Čitala sam nedovno izjavu Predraga Kona i i on govori o nekim sojevima gripa koji postoje. Ne znam na koji način su oni došli do toga, da li je to neka strana informacija, ako već kažu da sezonskog gripa nema, a govore o tome da ima jednog drugog trećeg soja gripa, to je onda malo nejasno. Ipak, moje tumačenje kao kliničara u ovom momentu jeste da nošenje maski nas ne štiti samo od korone, već i od sezonskog gripa i svih drugih respiratornih virusa koji se prenose kapljičnim putem.

Postoje neki ljudi koji su sada bolešljivi, sa temperaturom, ali drugačijim ostalim simptomima. Svi poznajemo jednu takvu osobu.

- Sada je inače vreme kada vladaju razne virusne infekcije. Ne vlada samo virus gripa, već i adenovirusi, vladaju rinovirusi. Oni su svi respiratornog porekla, koji bi postojali i da nema korone. Oni kreću da se razvijaju baš u ovo doba godine. Recimo, kada je u junu korona imala udar, tada nije bilo drugih virusa. Sada ima svih tih virusa,počev od obične prehlade, preko adenovirusa i svih drugih respuratornih virusa kojima je sada vreme. Mi pulmolozi znamo da je jesen vreme kada imamo mnogo pacijenata koji su febrilni, koji kijaju, kašlju. Jeidni način da isključite da nije korona jeste da uradite test.

Da li je tačno da su korona i zagađen vazduh smrtonosna kombinacija?

- Postoji jedno saopštenje navodno sa Harvarda iz aprila meseca koje je dosta šuplje. Ono kaže da otprilike u gradovima u kojima je vazduh zagađeniji raste broj smrtnih slučajeva. U suštini, to je vrlo površno objašnjenje. Znači, u gradovima i sredinama koje imaju veliki procenat aero-zagađenja postoji veliki procenat PM2,5 i PM10 čestica koje moraju da se sabiraju u vremenu, i to godinu, dve, tri ili pet, da oštete pluća kao što su recimo oštećena pluća pušača ili da dovedu do neke hronične bolesti. Svi oni koji žive u većim gradovima koji imaju veliki procenat zagađenja potencijalno mogu razviti teže oblike. To ne znači da će se oni nužno smrtno završiti. Ili su oni već razvili neke hronične plućne i kardiovaskularne bolesti pa su zato u većem riziku da imaju teže oblike korone. S druge strane, ovi rani zagađivači, kao što je sumporna kiselina i azotna kiselina mogu dovesti do toga da počnete da kijate, da vam suze oči, ili da vam se navlaži maska pa da se zato ne možete zaštititi, pa ste recimo zato u većem riziku da obolite od korone, tačnije da ne možete da se zaštitite od nje. Treba da prođu dve ili tri godine da bi se takva jedna tvrdnja dokazala. Pre par godina se pojavio podatak da od aero-zagađenja umre 6.000 ljudi, to ne znači da oni izađu na ulicu kad je zagađeno, i momentalno im se sloši i završe smrtno. To znači da je 6.000 ljudi umrlo od bolesti koje su posledica aero zagađenja ili od pogoršanja bolesti koje imaju a koje izazva aero- zagađenje. Takvu jednu tvrdnju možemo potvrditi tek tamo za godinu ili dve. Činjenica je da osobe koje žive u većim gradovima, samim tim i zagađenijim, imaju pluća koja koja su takva da mogu imati preduslov za teže oblike bolesti - zaključila je Tatjana.