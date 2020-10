Ona navodi da ju je bivši gazda pozvao posle nekoliko dana i da joj je pretio.

– Moj bivši gazda iz jednog kafića me je krivio što sam njegovoj ženi rekla da je vara s drugim devojkama, to sam viđala. A onda me je njegova žena optužila da sam bila s njim. Nije znala kako da me otera i sve priče o gazdinim prevarama svalila je na mene, a to nema veze sa životom! On me je posle toga pozvao i pljunuo. Znala sam šta to znači. Dao mi je otkaz nekoliko dana pre mog nestanka, a kod njega sam radila za petoro, pravila pazar. Stalno mi je govorio: “Stotinu radnika da imam, ne bih ih dao za tebe” – priča Milica Grbić o tome šta je prethodilo njenom nestanku.

– Zvao me je sa nekog drugog broja i rekao mi je: „Doći ću sutra kod tebe i iseckati te na komade!“. Uplašila sam se jer sam znala da se družio sa mojim bivšim dečkom, koji me je zlostavljao i tukao. Ugasila sam telefon, sela sam u auto i krenula van Beograda, nisam znala kuda da odem, samo da me ne nađe. Imala sam samo 400 dinara u novčaniku, ni za gorivo nisam imala. Krenula sam auto-putem prema Čačku. Htela sam da odem što dalje od Beograda. Došla sam do Manastira Svete Trojice. Tu sam se parkirala i prenoćila. Spustila sam sedišta da me neko ne bi video da spavam u automobilu. Ušla sam u gepek, bilo mi je hladno. Bila sam u haljinici, gladna. Čekala sam da padne mrak, da me neko ne vidi. Noge su mi bile ukočene – priča Milica.

Ona kaže da se posle tog izgubila i tražila put prema Beogradu.

– Izgubila sam se dok sam tražila putokaz za Beograd. Neki dečko mi je rekao da sam na Petlovom brdu ili u Sremčici, više ne znam. Pojavljivali su se znakovi i onda sam došla do Hrama Svetog Jovana i tu sam provela poslednju noć. Parkirala sam se ispod hrama. Te noći mi je bilo najgore. Oko auta su se svađala dva mladića i neka devojka, pa sam se pomakla. Htela sam da prerežem vene u crkvi, ispred ikona, ali nisam imala čime. Plakala sam. Svaku suzu koja mi je kanula, ja sam popila. Onda sam odlučila da odem u Urgentni centar – kaže ona.

Plašila sam se da će mi taj gazda uraditi sve što i moj bivši dečko, koji me je tukao i zabranjivao da radim posle 23 sata u kafiću. Sa njim sam bila pet meseci, a on je bio strašno ljubomoran. Zabranio mi je da nosim kratke suknje i dekoltirane majice. Taj me i ucenjivao nekim mojim nagim slikama i sada je zbog toga na sudu. Malo je reći da me je maltretirao. Jednom me je jurio po auto-putu i preprečavao put mi autom, pa sam bežala po njivama. Rekla sam da ga neću tužiti za slike, pa me je pustio na miru.

Milica navodi da je vernica i da su je putokazi doveli do manastira. Ona dodaje da je u Kliničkom centru bila tri nedelje, da nije jela i pila.

– Primala sam infuziju, injekcije, jer sam bila u šoku. Sada sam izašla i pokušavam da krenem dalje, da sve zaboravim – kaže iskreno Milica, koja je ponovo počela da radi kako bi zaboravila traumu.