POSLEDNJI POZDRAV MITROPOLITU AMFILOHIJU! Kao da spava, PRISTIŽE REKA LJUDI, svi plaču nad kovčegom! (FOTO+VIDEO)

Nakon celovečernjeg bdenja monaštva i naroda u Cetinjskom manastiru, nad upokojenim mitropolitom Amfilohijem, jutros je počela liturgija, a narod pristiže u velikom broju.

Do početka liturgije, bio je zaštićen prozirnom zaštitom i klimatizovan. Narod i monahinje oko kovčega ne mogu da sakriju suze.

U Cetinjskom manastiru okupljene su vladike, a na mitropolitovoj fotelji nalazi se njegova fotografija. Mitropolit je u klimatizovanom kovčegu i izgleda kao da je zaspao.Do početka liturgije, bio je zaštićen prozirnom zaštitom i klimatizovan.

U kripti Sabornog hrama u Podgorici počivaće ovozemaljski ostaci mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija

Kripta se nalazi u Hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Izgrađena je za života blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. U njoj će sutra, nakon liturgije i opela, biti sahranjen Amfilohije.

Vladika Atanasije probdeo je noć kraj odra upokojenog mitropolita Amfilohija

Vladika je na odar svog najboljeg prijatelja poneo knjigu koju je on priredio.Reč je o pismima Ave Justina svom duhovnom čedu Amfilohiju. Ostavlja mu i tropar koji su spevali prizrenski bogoslovi.

Joanikije celivao kovčeg

Arhijere je predvodio administrator Mitropolije crnogorsko-primorske vladika Joanikije.

On je prvi celivao kovčeg mitropolita Amfilohija. Njemu u liturgiji saslužuju vladike Metodije, vikarni episkop dioklijski, Dimitrije zahumsko-hercegovački, Teodosije episkop rašsko-prizrenski, umirovljeni vladika Atanasije (Jevtić), brojno sveštenstvo i monaštvo. Pred početak liturgije, kovčeg Mitropolita je otkriven.

Narod se klanja od ranog jutra

Dolaze čitave porodice, očevi u naručju nose bolesnu decu, manastirska crkva i priprata su pune ljudi.Poštovaoci Mitroplita poklanjanjaju se njegovim senima u kratkom boravku kraj kovčega, potom napuštaju crkvu, kako bi mu i drugi koji stižu odali zasluženu počast.

Reči oca Gojka grmele manastirom

Episkop budimljansko-nikšićki Joanikije sa sveštenstvom i narodom služio je sinoć u Cetinjskom manastiru pomen kraj odra mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija.Kraj odra je govorio rektor Cetinjske bogoslovije otac Gojko Perović, koji je naveo da je "mitropolit kao prorok Mojsije dočekao da izvede svoj narod iz ropstva".

"Procvetala pustinja i kameno more se po ko zna koji put razdvojilo ovde u Crnoj Gori i mitropolit je dočekao da izvede ovaj narod iz sedamdesetpetogodišnjeg mraka gde smo sami svoje hramove i crkve pretvarali u štale i magacine. Čuda smo se nagledali kako kaže jedan stih u Svetom pismu. Bog podiže velikog Proroka među nas i Bog pohodi narod svoj. I to se odnosi na Mitropolita Amfilohija", naveo je Perović.

On je kazao da je vladika prethodnih godina govorio da je u svemu uspeo, ali ne i da izmiri Crnogorce, preneo je sajt Mitropolije.

"Ko zna kad ćemo to dočekati, ali ako ćemo ići putem Mitropolita Amfilohija, to je onda put ljubavi i mira", rekao je otac Gojko.Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije preminuo je jutros u kliničkom centru u Podgorici od posledica korona virusa.

Ovako je juče bilo na Cetinju:

Oproštajno pismo

Od mitropolita oprostio se i jedan od najvećih dobrotvora Pravoslavne crkve, Daka Davidović, koga je mitropolit Amfilohije odlikovao ordenom Svetog kralja Milutina povodom obnove manastira Ostrog i rekao da je mitropolit ostavio oproštajno pismo:

- Ono je namenjeno njemu i narodu. Poslednjih dana je najmanje deset puta rekao da će za Svetog Luku biti na Cetinju pored odra Svetog Petra Cetinjskog. Mi mu nismo razumeli poruku. U par navrata je rekao –doći ću živ ili mrtav. To je svima nama trebalo da bude opomena, ali smo bili ubeđeni da je prošlo najgore. Nadali smo se da će naša draga doktorica Jelena Borovinić uspeti da uradi nemoguće. Naš mitropolit je ostavio nekoliko amaneta i pisano i usmeno o kojima možemo svedočiti ja i otac Justin. Zamolio sam ga da nam to napiše iako je bio u velikom grču i bolu. On je uspeo da ostavi to pismo vernom narodu i posebno mandataru Krivokapić - rekao je Davidović.