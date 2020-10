EKSKLUZIVNO IZ PARIZA! Volfgang Lajnig za Pink: Svet je poludeo, Francuska nije takva, ljudi su preplašeni!

Francuska je poslednjih dana bila u više navrata na meti islamista, a parižanin Volfgang Lajnig rekao je za Svitanje televizije Pink da ne može da razume trenutnu situaciju, da uđete u crkvu i da vas tamo neko ubije.

„Veoma sam tužan i ne mogu da shvatim šta se dešava, svet je poludeo, naša država nije takva“, rekao je Lajlnig.

Kako kaže, oni su miroljubivi, a sada se čini kao da postoji rat između religija a ni trenutna situacija sa kovidom ne pomaže.

„U Nici su veoma uplašeni, to je lep grad i to nije grad u kom bi pomislili da može tako nešto da vam se desi. To je uvek bio grad u kojem ste mogli da provedete vikend ili praznik, a ne da doživite terorističke napade u crkvi“, rekao je Lajlnig.

Ističe da se ljudi plaše.

„Imam prijateljicu u Nici koja me je juče pozvala i rekla da ne voli više Nicu, jer ovo nije normalna situacija, jer ovo nije Francuska“, kaže Lajhnig.

Kada je u pitanju situacija sa koronavirusom u Francuskoj se beleži veoma veliki broj zaraženih, a Lajhnig ističe da mu je potrebna posebna dozvola kako bi putovao svakoga dana, kao i da se sprovode mere strogo.

„Postoji dokument koji mora da se popuni kako bi mogli da izađete iz kuće, mogao sam da ostanem i tamo, ali biram da ipak dolazim u kancelariju kako bih bio produktivniji“, rekao je Lajhnig.

Kako kaže, škole su otvorene, možete da kupite namirnice, ali morate da ostanete kod kuće.

„Mislim da će se Francuzi povinovati novim vladinim merama, što sam video još jutros na putu do posla“, rekao je Lajhnig.