VUČEVIĆ: Mladi moraju da imaju svoj glas i svoje mesto u određivanju i kreiranju sopstvene budućnosti (FOTO)

View this post on Instagram

И није случајно баш у Новом Саду покренута иницијатива новог окупљања, обезбеђивања економских слобода и повезивања као као заједничког адута земаља Западног Балкана које још увек нису чланице Европске Уније, како би још оснажиле своје економије, како би повећале стнадард својим грађанима, како би створиле услове да млади остају. Последњих годину дана учињени су први, али и крупни кораци у реализацији иницијативе Мини Шенген, која је покренута у Новом Саду 10. октобра 2019. године. Потписници су били председник Србије Александар Вучић, и тадашњи премијери Северне Македоније и Албаније Зоран Зајев и Еди Рама. И тај процес је представљен на прошлогодишњем Форуму младих лидера, и добио велику подршку. Сећате се да је председник Словеније Борут Пахор рекао да је дошао у Нови Сад, на Форум младих лидера, да подржи ту иницијативу. Гарант мира и безбедности јесте управо та економска сигурност, заједничко економско тржиште и остваривање 4 слободе: слободе кретања људи, робе, услуга и капитала. И зато је мини Шенген снажна економска и политичка иницијатива, али и разлог за наду, за стварање нове перспективе, за регион у којем се више нећемо гледати мрко преко плота, нити ратовати (гледати преко нишана), већ регион у којем ћемо радити заједно и стварати срећну будућност за нашу децу. #gradnovisad #gradonacelnikmilosvucevic #mladi #forummladihlidera @aleksa_simurdic @asofic