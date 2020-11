PRATITE NA TV PINK i PINK.RS! SPECIJAL POVODOM SAHRANE MITROPOLITA AMFILOHIJA - Vučićević: Mitropolit je vratio Crnu Goru svojim pravoslavnim korenima

U petak, u Kliničko Bolničkom Centru Crne Gore, posle primanja Svete Tajne Pričešća, upokojio se u Gospodu Visokopreosvećeni Arhiepiskop Cetinjski Mitropolit Crnogorsko- Primorski Amfilohije.

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije biće sahranjen danas u kripti Sabornog hrama u Podgorici, a liturgiju povodom njegove smrti služiće patrijarh srpski Irinej.

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera, rekao je da scene koje vidimo iz Crne GOre pokazuje koja je to "politika" koju podržava ogromna većina Srba i Crnogoraca.

"Mitropolit je vratio Crnu Goru svojim pravoslavnim korenima i to je njegova najveća uloga", rekao je Vučićević.

Dragoslav Bokan, reditelj, rekao je da je zaista teško stanje zadesilo mitropolita kada je stigao iz Vršca u Podgoricu.

"On je u sebi nosio model koji je pre njega nazivan njegoševski. On je i vladika i pesnik, bogoslov i ratnik kao veština koja je potrebna da bi se napravilo ni iz čega nešto. On je nastavio tamo odakle je čitava priča počela pre sedam decenija", rekao je Bokan.

Istoričar Aleksandar Raković je rekao da je Amfilohije bio stub i tvrđava pravoslavlja.

"Ove biblijske scene koje vidimo u Podgorici, nastavak su scena koje smo imali za vreme litija", rekao je Raković.

Kako kaže, on je bio veoma angažovan i političi, posedno, dodaje na Kosovu i Metohiji gde je bio bedem.

"Ovo je velika pobeda, nakon koje je otišao u carstvo nebesko, mitropolit je i upokojen obavezao ljude da moraju da formiraju vladu i da nastave sa radom", rekao je Raković.

Vučićević je rekao da narod najbolje na delima pokaže i da ove slike u Podgorici upravo to pokazuju.

"Juče je policija izdala procenu da se juče u toku dana okupilo oko 85 hiljada ljudi, to je kao da je u Beogradu izašlo oko 700 hiljada", rekao je Vučićević, i dodaje da su scene veličanstvene.

Raković je rekao, komentarišući Amfilohijevu želju da se izgradi crkva na Lovćenu, da smatra da će se ona izgraditi, jer je to bila njegova jedina želja koju nije ostvario.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić rekao je da se ne bi iznenadio da na sahranu dođe i Milo Đukanović, jer bi, smatra to bilo ljudski i humano a i politički korisno za njega.

"Mitopolit je bio najjača ličnost, pa i politička ličnost Crne Gore", rekao je Krstić.

Kako kaže, Amfilohije pre prosto bio nateran da kaže protiv Mila, sa ovim, dodaje, nesrećnim zakonom.

"Oni su praktično gurnuli njime Amfilohija od sebe. Vlada je odbijala dijalog i pomisao da se to revidira i gurnuli su ga u naručje opozicije", rekao je Krstić.

Patrijarh Irinej je zamolio Vučića da govori danas na sahrani mitropolita Amfilohija. Nije mi još poznato da li će predsednik uvažiti poziv patrijarha...

Bokan je rekao da Amfilohije nije nikada bio u skladu sa Milovom politikom, već da je bio primoran na određene kompromise.

"On je radio za budućnost, ne za trenutak u kome je živeo", rekao je Bokan.

Kako kaže, bio je to čovek koji je ceo život proveo uz crkvu. Dodaje da je bio izuzetno obrazovan.

"On je pokazao da razume veliku priču o duhovnosti pravoslavalja. Sve što je radio imalo je svoj kontekst i smisao", rekao je Bokan.

MANDIĆ: Još od vremena Kralja Aleksandra niko nije više uradio za "Srpsku kuću" od Vučića! Dočekujemo Aleksandra Vučića ispred zgrade koja je vlasništvo srpskog naroda u CG, a za koju je zaslužan dominantno on, rekao je za Pink jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandič. "Ostali smo bez našeg mitropolita, ličnosti na koju se dominantno oslanjala čitava politika i snaga naše crkve. Dočekujemo ga ispred zgrade koja je vlasništvo srpskog naroda u CG, a za koju je zaslužan dominantno on", rekao je Mandić. Kako kaže, odluka Vučića da pomogne srpski narod u CG zaslužila je novu odrednicu za nas da od vremena Kralja Aleksandra niko nije više uradio za Srpsku kuću. Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević, rekao je da se srpski narod u CG najzad probudio i pokazao jedinstvo i snagu što je doprinelo pobedi ina izborima. "Predsednik je poslao snažnu poruku koja je simbol sabornosti", rekao je Knežević, dodajući da se šalje poruka da smo kao narod složni i odlučni da prevaziđemo sve probleme.

Istoričar Saša Adamović rekao je da je mitropolit izuzetno bitna istorijska ličnost i da je njegov značaj u pravoslavlju i uopšte u hrišćanstvu veoma veliki

"On je na čelu Mitropolije zatekao teško stanje, vernici su bili svedeni na svega 10 posto. Sada vidimo da je došlo do preokreta i da ima mnoštvo monahinja i monaha i da je crkva jaka, ali pre svega da je vera jaka", rekao je Adamović.

Kaže da su litije bile duhovni događaj kroz koji je narod u Crnoj Gori, osim što je oborio režim Mila Đukanovića, pokazao koliko je snažna vera u Boga tamo, da iako živimo u 21. veku ima još uvek smisla verovati i ne bojati se.