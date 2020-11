DOŠLO JE DO ZNAČAJNOG POGORŠANJA! Kon upozorava: Imaćemo 2.000 zaraženih dnevno i DVOCIFREN BROJ UMRLIH

Član Kriznog štaba za borbu protiv korone epidemiolog Predrag Kon upozorio je da će u Srbiji nakon crnog rekorda postavljenog u subotu, sledeće nedelje i “u delu nedelje nakon nje” biti više od 2.000 novozaraženih dnevno.

“Imamo značajno dalje pogoršanje, 980 slučajeva je samo u Beogradu, to je porast iz dana u dan. Nije bilo predaha u tom smislu nijednog dana, to je klasičan eksponencijalni porast i o tome smo pričali kao nečemu što bi trebalo izbeći po svaku cenu. Nismo uspeli da izbegnemo, taj porast jasno pokazuje šta će se dešavati barem još ove nedelje i delu sledeće,” rekao je on.

Naveo je da za sada nema dramatičnog povećanja broja preminulih, ali da se na osnovu registrovanih novih slučajeva dnevno, može očekivati da će taj broj vrlo brzo postati dvocifren.

“Ovo sada je posledica kontakata prošlog vikenda, ti kontakti se vide posle sedam dana otprilike. Za vikend možemo očekivati lažno smanjenje otkrivenog broja slučajeva, posebno u ponedeljak. Nije da se samo testiraju manje, već se manje i javljaju na pregled, to je svuda u Evropi tako,” rekao je Kon.

Prividni pad biće manji nego ranije, dodao je on i ponovio da Beograđane poziva da ostanu kod kuće.

“Jasno je da u situaciji kada nemamo potpuno poštovanje mera, da je izlaz iz situacije potpuno izbegavanje kontakata. Svojevremeno sam govorio da bi trebalo sprovesti zabranu kontakata, i obezbedimo da se to zaista i sprovodi,” rekao je on.

“Za sada nemamo značajno povećanje smrtnosti, ali je jasno da će taj broj biti dvocifren. Ne bi me čudilo da imamo i više od 2.000 novozaraženih dnevno,” rekao je Kon.

Upozorio je da će punjenje bolnica, koje se očekuje, dovesti do kritične situacije i dodao da se za sada primaju samo pacijenti sa teškom i srednje teškom kliničkom slikom.

Pojasnio je da je od ukupnog broja zaraženih na dnevnom nivou oko 15 odsto sa težom kliničkom slikom, a oko pet odsto onih koji zahtevaju intenzivnu negu i respirator.

''Popunjavanje kapaciteta će ići ubrzano tokom nedelje, problem će da se povećava'', rekao je Kon.

Napomenuo je da je tražio da se zvanično uvede zabrana kontakata jer se, kako je rekao, mere u vidu preporuka ne poštuju dovoljno.

''Ovaj problem rešava se striktnim sprovođenjem mera, ali za sada administrativno-birokratski deo u vezi sa samim merama, kao i nadžor nad sprovođenjem kućne izolacije, malo kasni, i to treba da se popravi", naveo je Kon