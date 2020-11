MOMIROVIĆ U PRVOJ KONTROLI NA AUTO-PUTU PRELJINA-POŽEGA: Nijedan uspešan projekat nije tako vidljiv kao auto-put Miloš Veliki

Novi ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović prvi put je danas bio na terenu, te kontrolisao radove na velikim infrastrukturnim projektima, a posetio je gradilište deonice autoputa "Miloš Veliki" od Preljine do Požege od 30,9 km, gde je dobio potvrdu od izvođača da će ta deonica biti gotova do kraja 2021.

"Ovo je moja prva aktivnost kao resornog ministra. Politika predsednika Republike je zaista ostvarila mnoge uspehe na polju instrastrukture, ali nijedan uspešan projekat nije tako vidljiv kao ovaj autoput 'Miloš Veliki'", rekao je Momirović za Tanjug, nakon sastanka sa predstavnicima kineske kompanije C C C C i obilaska radova na tunelu Laz, koji će biti jedan od najvećih tunela u Srbiji od skoro tri kilometra dužine.

Kaže da su decenijama unazad ljudi prolazili starim putem rizikujući svoje živote, jer nije postojao autoput i da je i lično ranije tu skoro svakodnevno prolazio i bio spreman da se opkladi da tuda nikada neće proći autoput.

"Da mi je neko pričao pre desetak godina da će taj autoput postojati i da ćemo stajati ovde, rekao bih da je to nemoguće, opkladio bih se da se to neće desiti. Predsednik Vučić se uključio i mi smo danas u završnoj fazi ove deonice", naveo je ministar građevinarstva.

Izrazio je zadovoljstvo dinamikom izvođenja radova na deonici Preljina - Požega, gde se trenutno izvode radovi na tunelima Laz i Munjino Brdo, a započeti su radovi na trasi i mostovima.

Ističe da je izvođač pokazao ozbiljnost i kvalitet, na čemu je zahvalio kineskoj kompaniji, kao i investitoru Putevima Srbije.

Momirović je sa predstavnicima C C C C razgovarao o aktuelnim pitanjima na projektu, kao što su eksproprijacija zemljišta, izdavanje građevinskih dozvola, ali i poštovanje mera protiv širenja kovida 19.

Potvrdio je da do kraja 2021. godine treba da bude završena cela deonica od Preljine do Požege i istakao da će posebno biti važno što će biti u funkciji deo od Preljine do Pakovraće, koji će značajno rasteretiti saobraćaj u Ccačaku, pošto svi koji idu ka Crnoj Gori i BiH više neće morati da prolaze kroz grad.

"Uveren sam da će biti ispoštovano ono što je dogovoreno danas i obećanje koje je dato predsedniku Vučiću ranije", naveo je ministar.

Takođe, apelovao je na izvođače, ali i sve druge, da poštuju mere protiv širenja korona virusa, ukazujući da taj virus ne ugrožava samo naše živote, već i ekonomiju i preti da se vratimo unazad i anulira sve što je do sada postignuto.

"To ne smemo da dozvolimo", poručio je ministar Momirović.

Inače, iskop Tunela Laz je počeo 21. februara ove godine i do sada je u levoj cevi urađeno 286 metara, a u desnoj 341 metar.

Sa iskopom tunela Munjino brdo, koji će takođe biti jedan od najvećih tunela, počelo se 25. maja ove godine i do sada je urađeno 141 metar u levoj cevi, a u desnoj 48 metara.

Svakodnevno je na radovima u ta dva tunela angažovano je između 200 i 300 radnika.

Takođe, već se izvode prvi radovi na trasi i mostovima, kao i na tunelu Trbušani.

Predsednik Vučić je ranije najavio da će posle završetka deonice autoputa od Preljine do Požege, građani od Užica do Beograda putovati oko sat i 45 minuta.

Tunel Laz kroz planinu Jelicu biće najduži tunel na toj trasi i jedan od najdužih u Srbji od skoro tri kilometra.

Takođe, u blizini Lučana se gradi i tunel Munjino brdo od 2. 800 metara.

Deonica Preljina - Požega je duga 30,9 kilometara na trasi Koridora 11, prema granici sa Crnom Gorom.

Skoro trećinu trase od 30,93 kilometara na budućem autoputu od Preljine do Požege, činiće mostovi i tuneli.

Izvođač radova na ovoj deonici, koja je nastavak projekta izgradnje autoputa Beograd - Južni Jadran ukupne dužine 258 kilometara, je kineska kompanija China Communications Construction Company.

Pored ova dva velika tunela, biće izgađen i tunel Trbušani od oko 300 metara dužine, 35 mostova ukupne dužine 5.196 metara, četiri nadvožnjaka ukupne dužine 592 metra, zatim skoro dva miliona kubnih metara nasipa, izgradnja kompletne saobraćajne petlje Pakovraća koja će omogućiti rasterećenje postojeće obilaznice oko Čačka, dok će na celoj trasi biti tri saobraćajne petlje.

Rok za izvođenje radova je 36 meseci, a vrednost radova je 450 miliona evra.

Autoput Preljina - Požega je podeljen na tri manje deonice.

Od Preljine do Prijevora duž reke čemernice i malim delom pored Zapadne Morave, u dužini do 8,27 kilometara.

Zatim od Prijevora do Lučana bi trebalo uraditi 15,51 kilometar i izgraditi 20 mostova koji će biti duži od tri kilometra.

Treća poddeonica, od Lučana do Požege, protezaće se na sedam kilometara i na njoj bi trebalo da budu izgrađena tri mosta, tunel dug 2.040 metara, petlja u Lučanima i most preko reke Bjelice.

Autoput od Preljine do Požege ima veliki značaj za povezivanje Srbije i regiona, jer predstavlja nastavak Koridora 11 ka granici sa Crnom Gorom, ali je i deo budućeg autoputa Beograd - Sarajevo, pošto od Požege preostaje da se izgradi još oko 60 kilometara do granice sa BiH.

Deonica Preljina - Požega će povezati Čačak, Lučane i Požegu i dva okruga - Moravički i Zlatiborski i važan je ne samo za brzi razvoj tog dela Srbije, već i za regionalno povezivanje.

Kod Čačka će se Moravskim koridorom povezati Koridor 11 i Koridor 10.

Planirana je i gradnja deonice Koridora 11 od Požege do Boljara na granici sa Crnom Gorom, u dužini od 107 kilometara.