Er Srbija na prvom mestu po popunjenosti kapaciteta letova do Njujorka

Kompanija Er Srbija je na prvom mestu po popunjenosti kapaciteta za prevoz putnika na letovima od Beograda do Njujorka, saopšteno je danas iz te kompanije.

Medjunarodni aerodrom Džon F. Kenedi objavio je da na Terminalu 4, srpski avio-prevoznik sa popunjenosti kapaciteta ;od 67 odsto na letu od Beograda do Njujorka ;deli prvo mesto sa holandskom avio-kompanijom KLM.

Na drugom mestu nalaze se kompanije Etihad i Edžipt er, a na trećem mestu Azijana.

"Veoma smo zadovoljni ostvarenim rezultatima koji su dobar pokazatelj da, uprkos pandemiji korona virusa, linija za Njujork dobro funkcioniše i predstavlja jednu od najjačih linija Er Srbije", izjavio je regionalni direktor Er Srbije za Severnu i Južnu Ameriku Džordž Petković.

On je istakao i da se Er Srbija, prema podacima njujorškog aerodroma, nalazi na vrhu liste i kada je u pitanju tačnost saobraćaja (On-time Performance), odnosno poletanje aviona do 15 minuta od planiranog vremena polaska.

Er Srbija do Njujorka trenutno leti dva puta nedeljno, četvrtkom i subotom, a iz kompanije su podsetili da je u planu da se u periodu od 14. decembra do 4. januara obavlja dodatni let ponedeljkom, dok će se dodatni letovi petkom obaviti 18. decembra i 1. januara 2021. godine.

Uz planirane dodatne letove, kompanija će u periodu oko božićnih i novogodišnjih praznika do Njujorka saobraćati i do četiri puta nedeljno.