ŠOKANTNI PODACI DR KONA: Zaraženih u Beogradu 10 PUTA VIŠE nego što pokazuju brojke, a evo šta kaže o NOVIM MERAMA

Ni naredne nedelje se ne očekuje ništa bolja situacija.

Epidemiolog dr Predrag Kon rekao je danas da je trenutna epidemiološka situacija situacija u glavnom gradu takva da je zaraženih 10 puta veći nego što kažu brojke, te da će Beograd biti mesto iz koga će se virus rasejavati na druge strane.

Naveo je da se nalazimo u nedelji kada je virus vrlo aktivan u prestonici, te da će takva biti i naredna.

Pogoršanje situacije i u školama

- Nalazimo se u nedelji kad je virus vrlo aktivan u Beogradu, to će biti i sledeće nedelje, bez obzira kakve budu brojke. Još uvek imamo tendenciju daljeg pogoršanja. Imamo dva puta više registrovanh u školama nego što je bilo prethodnih nedlja, i tu uočavamo pogoršanje. Beograd je trenutno mesto iz koga će se virus rasejavati na druge strane, i to će trajati. Broj slučajeva traba množiti sa 10. Mnogo je asimptomatskih - rekao je dr Kon i dodao.

Kako kaže, imamo nepovoljnu situaciju u Beogradu sa tendencijom održavanja i eventualnog pogoršanja.

- Ono što je naznaka nečeg dobrog je činjenica da smo imali maksimum od 980 zaraženih pre nekoliko dana, a juče smo imali 943. To zastajkivanje, da se ne ide iz dana u dan naviše, ohrabruje - rekao je.

"Neprijatna situacija u kojoj se čeka pravni okvir za donošenje mera"

Istakao je da je situacija u kojoj se čeka pravni okvir koji bi omogućio donošenje mera "dosta neprijatna".

- Neprijana je ova situacija kada čekamo pravni okvir, a treba da izađemo sa merama koje su neko pooštravanje. Mi pričamo o industriji zabave, gde se ljudi okupljaju na mestima na kojima se ostaje do kasno u noć, pušta glasna muzika. Kada je glasna muzika, glasnije se govori, mnogo više se izlučuje virusa, nije isto kao kada vi sednite u nekom miru - objašnjava.

"Nisam sam u Kriznom štabu"

Rekao je da on niije sam u Kriznom štabu, da je to kolektivno telo koje će u narednom periodu zajedno odlučiti o merama.

- Ne možemo da dozvolimo da popunimo bolnice i nemamo gde da smestimo ljude, moramo ih pooštriti to do te mere da se smanji priliv. Što se tiče zakonskog okvira, ja ne znam da li ljudi misle da mi tamo sedimo skrštenih ruku, sve što pominju epidemiolozi iz grupe "Ujedinjeni protiv kovida" saglasan sa sa svim, ali to je već tema, nijedan jedini predlog nisam čuo a da ga mi već nismo razmatrali - navodi.

Dr Kon smatra da kažnjavanje zbog nepoštovanja epidemioloških mera nije bio nepremostiv problem.

- Postojao je otpor kažnjavanju onih koji su to trebali da rade. Dali su dokaze da su radili, ne možete ništa protiv dokaza. Ja ne izlazim mnogo, ne krećem se, poštujem ono što govorim, ali do mene dolaze slike i prijatelji mi šalju šta se sve dešava. Cela istina je da veliki broj ljudi poštuje mere, pa i ovo zaravnjenje, ako se dogodi, pokazaće da ljudi poštuju mere - istakao je.

"Nosite maske"

Poručio je da je najvažnija stvar nošenje maski.

- Nemojte da ismevate ljude koji nose maske, prebacite to na Krizni štab. Ja želim da ljudi shvate da je maska vrlo važna i da je važno ne biti u uslovima gde je glsna muzika, gde provod traje do kasno u noć, gde se popoje više - zaključuje dr Kon.