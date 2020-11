Vučević: Razmišljamo da uvedeno još rigoroznije mere ako bude potrebe

Borba protiv korone je pre svega fokusirana na očuvanje zdravlja i života naših građana. Koliko budemo uspešni u borbi protiv korone, toliko ćemo čuvati svoju ekonomiju i obrnuto, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Snažna ekonomija vam dozvoljava da više ulažete u zdravstvo, da pomognete privredu, da lakše izdržite ove izazovne trenutke. U Novom Sadu ljudi izvoze, rade, jer život ne sme da se zaustavi. Mnogo je važno izdržimo sada ovo što je pred nama i da sačuvamo ekonomiju. Naravno, zdravlje građana je iznad svega, ali da čuvamo ekonomiju. Posle ćemo ići brže napred i lakše sve preboleti kroz šta smo prolazili ove godine – istakao je on.

Potencijalno pooštravanje mera

Vučević ocenjuje da se Srbija drži, iako je stanje vrlo složeno, ali u odnosu na region i mnoge zemlje u Evropi, mi imamo kud i kamo bolju situaciju koja, nažalost, lako može da ide u pogoršanje i toga moramo biti svi svesni.

Nije to plašenje građana sa nekim neosnovanim tvrdnjama, već poslednjih dana vidimo koliko nam raste taj broj inficiranih, ali ono što posebno zabrinjava jeste ta popunjenost kapaciteta naših bolnica i preopterećenost našeg zdravstvenig sistema. Mnogo je bitno da preventivnim delovanjem čuvamo pre svega svoje zdravlje i zdravlje svojih ukućana, jer time čuvamo i zdravstveni sistem cele države. Što se tiče Novog Sada, drugog grada po veličini u Srbiji, i po brojevima je posle Beograda je najugroženiji, rekao je Vučević.

To je neminovnost koja ne može da se spreči, veća je frekvencija ljudi, događaja, fabrika, škola, vrtića, stufenata, kafića, restorana, i to su sve potencijalna mesta gde najviše dolazi do transmisije virusa. Rastu brojevi u Novom Sadu, i na ivici smo da donesemo još neke rigoroznije mere. Ne mislim na policijiski čas i karantin, već o potencijalnoj odluci da se skraćuje radno vreme i da se sprečava okupljanje većeg broja ljudi u javnom prostoru. Želimo da sačuvamo privredu i grada i države, da sutra možemo da investiramo, da ne odustajemo od projekata i socijalnih davanja, od ulaganja u obdaništa, škole, da sve funkcioniše kako smo hteli u ovim izazovnim vremenima. Mislim da svest o tome postoji kod većine građana, ali ako očekujemo da će sto posto ljudi na svetu bilo gde imati svest, neće. Neko će prihvatiti teorije zavere da su oni jači od virusa i da ne može država da im nameće nešto što oni smatraju da je njihovo lično pravo i sloboda, dodaje on.

Prvi kritikuju oni koji ne poštuju mere

On ističe da ga fascinira disciplinovanost Austrije, uprkos rigoriznim merama.

Ne razumem kad ovde neki kažu - mi nećemo to da poštujemo, mi ćemo da radimo kako hoćemo ili dosadni ste sa tim vestima, nećemo da slušamo o tome. Možemo da ne slušamo, ali nećemo virus time oterati. To što smo mi umorni, što nam je dosadno, što ne volimo više ništa da čujemo o koroni, evo ja prvi, ali moram da slušam jer mi je to posao i to je nešto što nas okružuje, kaže gradonačelnik Novog Sada.

Važno je da sačuvao zdravstveni sistem, da ne pretvaramo ostale bolnice u kovid centre, jer ćemo ugroziti zdavlje pacijenata koji treba da se leče od nekih drugih bolesti. Nije jedina bolest korona. A mi sa ovim pritiskom na bolnice i na domove zdravlja onemogućavamo građanima da se leče. Imate onkološke pacijente, kardiovaskularne, neuorološke, pulomoške koji moraju da se leče. Ima jedan interesantan sociološki fenomen: oni prvi koji ne poštuju odluke države, kada ne daj bože se razbole, prvi su koji slikaju, tvituju i objavljuju na društevnim mrežama koliko čekaju u redovima na pregled. Samo što su zaboravili jednu dosta važnu činjenicu – da su svojim postupanjem doprineli do takve situacije, pošto ne psotoji nijedna država na svetu kojoj je zdravstveni sistem takvog kapaciteta da može sve da primi, izleči istog trenutka i da svi budu pregledani. Ne znam šta je naša želja, da zdravstveni sistem dovedemo do pucanja, da nam lekari i sestre više ne mogu da rade, i šta onda, da gledamo ko je kriv, dodaje on.

Tramp srušio sve prognoze Vučević se osvrnuo i na izbore u SAD, kosntatujući da postoji različitost između SAD I kontinentalnog delao Evrope. - Velika je raznolikost untar same Amerike jer postoje različita prvila unutar saveznih država. Oni sebe doživljavaju kao jedan kontinent. Sam način glasanja, dan kada se glasa, sve je drugačije. Ali, ta pravila kod njih fiunkcionišu. Tramp trenutno vodi u Pensilvaniji. Njihovi izborni timovi sada ne spavaju, oni četiri godine čekaju ove izbore. Pored predsedničkih izbora, izbori su i za jednu trećinu Senata i za ceo Kongres SAD, pa se odlučuje ko će imati većinu. Mene su šest meseci ubeđivali da Bajden pobeđuje sigurno. To pokazuje da ne možete uvek da predvidite kako običan narod razmišlja. Očigledno je da ulazimo u neizvesnu završnicu, mi možemo to da posmatramo i da pokušamo da uspostavimo što bolje odnose sa budućim američkim predsednikom. Većina Srba verovatno navija za Trampa. Možemo već sada konstatovati da je Tramp srušio sve prognoze da će biti poražen i da je učinio izbore neizvesnim – rekao je Vučević.

Ništa više neće biti isto

On ističe da je u jednu stvar siguran: da ništa više neće biti isto.

Ni ta obična životna pitanja, da li se vraćamo na planinu, na selo, ili imamo neke objekte da možemo vikende da provodimo do geostrateškim stvari. I najviše nas obmanjuju oni koji se pretvaraju da će sve biti isto, i koji ne shvataju neka nova pravila i nove činjenice. Bojim se da smo i u Evropi prilično uspavani i da pravimo da se ništa ne dešava. Očigledno su neke stvari u toku, to je realnost. Korona će ubrzati razlike i intenzivirati one koje nastaju na geostrateškom planu. To vam pokazuje i realna politika, kaže Vučević.

Kao što mi u Srbiji ne verujemo da Srbija ima najbolje ekonomske rezultate u Evropi u dve godine. To je vest koja je do juče bila nezamisliva, a danas je u jednoj meri neprihvatljiva. Čuli ste ta je rekao predsednik Vučić, koliko će Srbija tu da odskoči u odnosu na Hrvatsu. Sada te razlike posebno dobijaju na intenzitetu – ili idete brže ili još više propadate, naglasio je on.