VUČEVIĆ: Čak 45 miliona dinara smo ukupno ove godine uložili u putarske radove u Primorskoj ulici

Напредују радови на поправци девастиране коловозне конструкције и проширењу коловоза у Приморској улици. Радови се изводе у дужини од 450 метара, а извођач је ЈКП ''Пут''. Приморска улица је део примарне путне мреже на територији Града Новог Сада, повезује Булевар Европе са две битне саобраћајнице булеварског типа (Сентандрејски пут и Темерински пут) и самим тим три улазно - излазна правца. Изградњом Булевара Европе, значајно је повећан проток саобраћаја у Приморској улици, због чега ју је било неопходно санирати. #gradnovisad #gradonacelnikmilosvucevic #putnainfrastruktura @jkpput_novisad