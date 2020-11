Vučević: Čuvamo zdravlje i živote ljudi, ali ne smemo da zapostavimo ekomoniju

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, uoči sednice Štaba za vanredne situacije u tom gradu nakon koje se očekuje i donošenje novih mera, govorio je o epidemiološkoj situaciju o tom gradu, ocenivši je kao ozbiljnu.

On je, gostujući u jutarnjem programu TV Prva, izjavo da se u Novom Sadu bore na najbolji mogući, ali da je situacija ozbiljna, da su brojevi uznemiravajući i da postoji porast broja inficiranih kojih je sada više od 1.300 aktivnih slučajeva ukupno.

Donosimo paket blažih mera

Zabrinjava pritisak na Infektivnu kliniku KCV i kovid ambulante, a ulazimo i u vremenski period kada su lošiji vremenski uslovi pa oni koji čekaju na pregled ne mogu više da budu napolju i to moramo imati u vidu. Danas ćemo imati sednicu Štaba za vanredne situacije i mislim da ćemo izaći sa paketi novih mera, ne onih najrigoroznijih, ali da probamo da preventivno delujemo epidemiloškom aspektu i da čuvao ekonomiju grada, da ne zatvaramo objekte, da ne ostaju ljudi bez radnih mesta i da ne slabimo budžet grada, jer ih njega finansiramo i obdaništa i škole i asfaltiramo ulice, organizujemo gradski prevoz... Svakako ćemo zabraniti manifestacije sve do 30. novembra, osim kulturnih koje se održavaju po pravilima da ima do 100 ljudi u zatvorenom prostoru sa razmakom između sedišta. Trudimo se da „odbranimo“ škola i obdanište, da nastavimo u ovom kombinovanom režimu rada, direktno i onlajn. Prelazak rada gradskih službi u dve smene, kako se ne bi stvarale gužve, biće jedna od mera, kao i ukidanje rada bazena i spa centara – najavio je Vučević. On je podvukao da nam je svima muka da pričamo o koroni, ali da je ne možemo pobediti time što smo se zamorili od nje, ili što nam je ona dosadna.

Virus to ne zanima, on ima neki svoj plan. Pobeđujemo ga sa upornošću, disciplinom i solidarnošću, i to je univerzalno pravilo do dolaska vakcine. Samo tako možemo da pobedimo i da sačuvamo ekonomiju. Pokušavamo da sa merama lakšeg karaktera sačuvamo zdravlje građana i kontrolišemo epidemiološku situaciju, a da ne urušimo ekonomiju. Kad bi se zaključali na neki period, svakako bi pali brojevi inficiranih, ali bi ekonomske posledice bile znatno veće. Ne mogu ni to da isključim u nekom narednom periodu, to su promenjive stvari, ali od nas zavisi da li ćemo izbeći taj teži scenario, a ne od loše volje nekog predsednika ili gradonačelnika. To su prazne priče, jer niko ne može da bude zadovoljan da donese takve mere – kaže Vučević.

Građani uglavnom disciplinovani

On ističe da najveći broj Novosađana nosi maske, i to pretežno stariji sugrađani i mlađi đaci, ali kako se približavamo uzrastu bliže 20-im i 30-im godinama, sve manje nose maske.

Možda oni misle da su otporniji i možda oni lično i jesu, ali mogu da ugroze svoje roditelje, bake, deke. Kada pogledam da neko sada organizuje neke privatne žurke tako što iznajmi neku kuću na Fruškoj Gori, to ne mogu da razumem. Ne znam koga varaju, a na kraju oni završe u bolnici i onda tvituju kako je gužva u bolnici i kako su čekali na pregled ili, ne daj bože, nema kreveta. Oni koji često misle da su pametniji od države, lekara, da imaju neka ljudska prava i slobode koja ne smeju da budu ograničeni čak ni njihovim ličnim pravima i slobodama, a pravo na život je unverzalno, budu prvi kritičari ako nešto ne funkcioniše, a nijedan zdravstveni sistem nigde na svetu nema kapacitete da može da primi sve građane istovremeno. To ne postoji. I još nešto, ako sve bolnice i kliničke centre pretvaramo u kovid centre, mi stavljamo po strani ljude koji treba da se leče od nekih drugih bolesti – onkoloških, kardiovaskularnih, neuroloških – upozorava prvi čovek Novog Sada.



Investicije po planu, gradimo još brže

Početkom marta smo kockom čokolade simbolično obeležili početak radova fabrike čokolade „Bari kalebo“. Oni su inače najveći proizvođač kakoa i čokoladnih proizvoda. Investicija ide odlično, čak nešto i brže i to će biti ne samo fabrika slatkiša, već i akademija čokolade. Oni će potpisati sporazum sa tehnološkim fakultetom u Novom Sadu da će sa našim studentima i profesorima raditi na nekim novim slatkišima. Ovom koncernu iz Švajcarske je to prva investicija u jugoistočnoj Evropi. Takođe, sa predstavnicima velike japanske kompanije Nidek, koja se bavi proizvodnjom motora, imali smo razgovore i pre izvesnog vremena drugi čovek kompanije bio je u poseti našoj državi, i sada do kraja godine očekujemo njihov konačan odgovor. Srbija i Novi Sad su u konkurenciji sa dva grada iz dve velike države, ali verujem da smo dali najbolje uslove. Ako dođu u Novi Sad, to će biti

Gradi se i mreža puteva i brza pruga

Vučević navodi da bi Fruškogorski koridor trebalo 2023. da bude završen, .

On je fantastičan jer je veza između dva puta. Ali, nije to samo Ruma – Novi Sad, već je to spajanje Podrinja, Loznice, Šapca, Rume i Novog Sada. Tu je predviđen još jedan most na Dunavu, između Novog Sada i Sremskih Karlovaca, tako da je ovo projekat od velikog nacionalnog značaja i da će kineski partneri u ugovorenom roku to izvršiti. Takođe, da ne zabravimo brzu prugu koja ulazi u poslednju fazu, gde očekujem da će se sledeće godine na jesen ili krajem godine od Beograd do Novog Sada stizati za pola sata – ističe Vučević, dodajući da je evidentno da Srbija ima najbolje ekonomske

Imam jedinstvenu priluku kao gradonačelnik

On navodi da je bilo razgovora na temu njegovog ulaska u Vladu, to bi bilo obelodanjeno.

Novi Sad mi nije mali. Na istom sam mestu već treći mandat i mislim da je ovo jedinstvena prilika da pokažemo ozbiljnije rezultate i d završimo velike projekte. Posla se nisam zasitio i svaki dan immm neki novi izazov sa kojim se srećem, a posebno sam srećan što sam potpredsednik SNS, tako da imam politički angažman i polje političkog delovanja. Posao gradonačelnika je, da se niko ne naljuti, često teži od nekih ministarstava. Što je veći grad to je kompleksnije, to zna i kolega Radojičić – kaže Vučević.