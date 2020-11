VESIĆ PRED SEDNICU KRIZNOG ŠTABA: Nove mere moraju da se usaglase sa interesom države

Kako ocenjuje zamenik gradonačelnika Beograda, neophodno je pooštriti kontrolu poštovanja postojećih mera i pre nego što se u potpunosti ne iscrpe postojeće, ne treba donositi nove.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je da nove mere zavise od odluke Kriznog štaba, a da je stav Grada takav da sve eventualne nove mere moraju da budu usaglašene sa ekonomskim interesom grada i države.

Prema Vesićevim rečima, neophodno je pooštriti kontrolu poštovanja postojećih mera i pre nego što se u potpunosti ne iscrpe postojeće, ne treba donositi nove.

Sadašnja situacija je takva, kaže, da se postojeće mere ne poštuju, odnosno da određeni klubovi prave žurke posle 23 sata i da se organizuju proslave.

"To je nešto što moramo da kontrolišemo, ali nažalost, ne možemo bez izmene zakona i dok se Komunalnoj miliciji i drugim inspektorima ne da ovlašćenje za kontrolu", rekao je on i podsetio da po sadašnjem zakonu, samo sanitarni inspektori mogu da izriču kazne za nepoštovanje zdravstvenih propisa, a nema ih dovoljno, s obzirom na to da ih za teritoriju čitave Srbije ima samo 140.

Vesić kaže da ne zna zašto se tužilaštvo ne uključi, jer u krivičnom zakoniku namerno širenje zaraznih bolesti u vreme epidemije jeste krivično delo.

"Za mene je organizator proslave na splavu koji posle 23 sata plovi rekom krivično odgovoran. Zato je neophodno pooštriti kontrolu poštovanja mera jer nema potrebe kažnjavati 99 odsto ugostitelja koji poštuju mere zbog onih koji to ne čine, kao što ne treba kažnjavati sve građane zbog četiri-pet odsto onih koji ne nose maske", rekao je.

Nemojmo predlagati mere koje ne možemo da sprovedemo i koje nisu ekonomski opravdane", naveo je Vesić i dodao da u ugostiteljstvu radi 40.000 ljudi.

Stav Beograda je, kaže da svaka mera mora biti potpuno poštovana.

"Za to služi i izmena zakona. Beograd je predlagao tu izmenu, Vlada je usvojila i trebalo bi da bude na Skupštini. To će nam omogućiti da efikasnije možemo da se borimo sa prekršiocima", rekao je Vesić.

Vesić kaže da nisu odgovorna deca koja su na splavu jedan sat posle ponoći, već organizator i onaj koji to reklamira na društvenoj mreži.

Svaka nova mera mora da bude usaglašena sa ekonomskim interesom grada i zemlje, rekao je on i dodaso da je to stav Grada, a kako će Krizni štab odlučiti ne zna.

On je rekao da je u svetu i kod nas veoma mali broj dece do 12 godina zaraženo virusom korona, te da vrtići i škole treba da rade.

"Sva pravila u tim ustanovama se poštuju. U vrtićima su uvedena rigorozna pravila, još od maja, i svi ih poštuju. Imamo manje dece u vrtićima tako da ne vidim potrebu da se bilo šta menja.

Rekao je da moli nadležne da vode računa o tome da ako privreda ne bude radila, neće imati od čega da se isplate njihove plate i da se kupi zaštitna oprema.