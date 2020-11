Krizni štab sastao se danas nešto posle podneva, a na održanoj sednici donete su dve najvažnije mere.

Prva mera odnosi se na zabranu okupljanja više od pet ljudi i u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Druga mera podrazumeva da, pored osnovaca, na raspust budu poslati i srednjoškolci.

Inače, u poslednja 24 sata koronavirus potvrđen je kod 2.282 osobe a istovremeno, od posledica ove bolesti preminulo je 10 pacijenata. Testirano je rekordnih 12.947 osoba.

Epidemiolog Darija Kisić Tepavčević kaže da se iz dana u dan sve više popunjavaju kapaciteti.

- U Beogradu je najveći broj osoba kod kojih je potvrđena infekcija, 1.144 osobe u poslednja 24 sata. 219 je potvrđenih u Novom Sadu - navela je Kisić Tepavčević.

Ističe da u Beogradu već danima imamo više od 1.000 obolelih na dnevnom nivou, a najviše ih je sa opštine Novi Beograd, 14 odsto, ali i Zemuna - 13 odsto.

Podseća da je prošlo tačno osam meseci od detekcije virusa u našoj populaciji i da je 53,3 odsto zaraženih bilo muškog, a 46,7 ženskog pola. Najviše zaraženih bilo je uzrasne grupe od 30 do 39 godina - oko 20 odsto, pa je svaki peti zaraženi upravo ovog uzrasta.

U staračkim domovima zaraženo je 197 korisnika i 118 zaposlenih.

Kada je reč o školskim sredinama, u prethodnoj nedelji, virus je potvrđen kod 248 dece, a u prethodna 4 dana kod 202 đaka.

- Od 1. septembra ukupno je virus potvrđen kod 708 đaka - navela je Kisić Tepavčević.

Reč je, uglavnom, o pojedinačnim klasterima i kod svakog slučaja se odmah reagovala tako što je odeljenje, odnosno polovina odeljenja, prebačena na online nastavu.

Krizni štab doneo dve mere"

Kada je reč o novim merama, epidemiolog kaže da većina zemalja sveta, pa i regiona, beleži crne rekorde. Ističe da je svaki život bitan, pa lošija situacija u drugim zemljama ne treba da nas teši, već da upozori na opasnost.

- Osam meseci pričamo jedno te isto i ništa se bitno nije promenilo, sem iskustva koje nam je pokazalo da ponašanje može da nam pomogne da smo u najmanjem mogućem riziku. Sve zemlje sveta imaju iste preventivne mere koje primenjuju u većim ili manjim zakonskim okvirima. Mi smo još nismo opredelili za najradikalnije mere u smislu ograničenja kretanja. Situacija jeste nepovoljna, nestabilna i odlučili smo se da se smanji broj osoba koje mogu da se okupljaju na 5 - kaže Kisić.

Druga mera, kako kaže, jeste raspust i za srednjoškolce.

- Videli smo da školska sredina dosad nije bila okidač za širenje infekcije, ali je ovo mera za koju smo se odlučili kako bismo izjednačili odmore i za osnovne, i za srednje škole. Hteli smo da to ujednačimo, homogenizujemo i nadamo se da će to da iskoriste deca za odmor, a ne za okupljanje, jer bi to bilo suprotno od onoga za šta se zalažemo - kaže Kisić.

Kako će se primenjivati zabrana okupljanja više od 5 osoba?

Na pitanje kako će zabrana okupljanja više od pet ljudi funkcionisati, Kisić kaže da ova mera nije na nivou preporuke, već će biti regulisana zakonom.

- Ovo nije mera koja se primenjuje samo kod nas, već je ima većina zemalja. Zabrana okupljanja podrazumeva okupljanje na javnim manifestacijama, što podrazumeva kongrese, seminare, proslave i druga organizovana okupljanja. Ne odnosi se na školsku sredinu, radnu sredinu, gde je obavezna socijalna distanca - kaže dr Kisić.

Kada je reč o kulturnim manifestacijama, mera se na njih ne odnosi, ali postoje preporuke o ponašanjima i one su se dosad pokazale uspešnim.

Ističe da na registrovane slučajeve imamo između pet i deset puta više obolelih, onih koji imaju koronavirus, ali ne i simptome. Zato, kako kaže, moramo da se ponašamo kao da smo potencijalni prenosioci.

Kazne od 5 do 300.000 dinara

Na pitanje kako će se kažnjavati zabrana okupljanja, Kisić Tepavčević kaže da je to već propisano i da je reč o kaznama od 5.000 do 300.000 dinara, istim onim koje se odnose i za nenošenje maske.

Kaznu od 5.000 dinara platiće fizička lica, a od 50.000 - 300.000 - pravna lica.