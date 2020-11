KO TOLERIŠE NOĆNE KLUBOVE? Dr Kisić o ograničavanju rada KAFIĆA I RESTORANA I PUNIM DISKOTEKAMA

Beskrajno i sa osećajem bespomoćnosti, limitirani smo zakonskim okvirima, ovako je danas na konferenciji za medije povodom epidemiološke situacije izazavane korona virusom govorila ministarka Darija Kisić Tepavčević o konstantnom kršenju mera u klubovima i diskotekama.

Ona je istakla da je većina nas bila i videla većinu splavova i klubova i kako funkcionišu.

- To jeste ljudski, ali apsolutno svi moramo da utičemo na to da se to smanji i prestane. Usvojene su preporuke na Vladi i beskrajno i sa osećajem bespomoćnosti, limitirani smo zakonskim okvirima - navela je ona.

Na komentar novinara da je zakon jasan Kisić je rekla sledeće:

- Sada imamo zakonski okvir. Sada imamo veće nadležnost da ljudi koji krše mere budu i kažnjeni. Nama samo saznanje da možemo virus da prenesemo u kuću baki i deki terba da bude važnije nego da li ćemo biti kažnjeni. zato ne treba da idemo na ta mesta - kaže ona i dodaje da ranije nije bilo mogućnosti da se sprovode mere.

Kafići nastavljaju da rade normalno

Kafići i restorani po Srbiji, za sada, nastavljaju da rade uobičajeno. Da li će one biti uvedene, videćemo, ali za sada ta opcija nije u opticaju.To je rekla članica štaba dr Darija Kićić Tepavčević, govoreći o novim merama i preporukama koje su uvedene u vezi sa zaštitom od korona virusa.

- Kada se readi epidemiološko istraživanje svakog pojedinačnog slučaja ima se anamneza da su prisustvovali na nekom slavlju, događaju ili izlasci vikendima, gde je veliki broj ljudi koji ne poštuju neke mere - rekla je ona.

Kako je dodala, tri od četiri čoveka pripadaju grupi od 20 do 59 godina.

- Mi, ne samo na kriznim štabovima razmišljamo o novim merama ili adaptiranju već uvedenih. Skraćivanje radnog vremena jeste nešto o čemu se pričalo. To što neki objekat radi do 23 sata ne znači da tamo treba da idemo često. Ako se bude ovako odvijala situacija razmišljaće se o toj meri i ona će potencijalno biti doneta - kaže Kisić Tepavčević.