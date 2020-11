POZNATO ZDRASTVENO STANJE PATRIJARHA IRINEJA - Vladika Stefan: Pod budnim je okom lekara, svaka promena se prati

Vladika Stefan Šarić, vikarni episkop patrijarha Irineja i starešina Hrama Svetog Save u Beogradu kaže da je poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC), patrijarh Irinej dobro i da je pod nadzorom najboljih lekara.

- Patrijarh i dalje nema nikakvih simptoma korona virusa. Da nije bilo puta u Podgoricu gde je služio opelo blaženopočivšem mitropolitu crnogorosko - primorskom Amfilohiju, on se ne bi ni testirao jer nije bilo nikakvih naznaka da je pozitivan. Pošto je test pokazao da jeste, na naše insistiranje on je zadržan u bolnici jer čovek ima 90 godina i nismo želeli da se bilo šta nepredvidivo desi. Ovako smo mirni jer je pod budnim okom najboljih lekara a svaka promena se prati da ne bi došlo do nekih eventualnih nepredviđenih komplikacija - navodi vladika Stefan.

On dodaje da su se pored patrijarha, sve vladike i sveštenstvo koje je iz Beograda išlo u Podgoricu, testirali i da su svi negativni.

- Svi vernici i ljudi koji brinu za patrijarhovo zdravlje treba da budu mirni i spokijni jer je on dobrog zdravstvenog stanja i raspoloženja. U šali kaže da njemu nije ništa već da smo mu mi izmislili bolest kako bi se odmorili od njega. SPC će i dalje obaveštavati javnost o zdravstvenom stanju patrijarha - kaže vladika.