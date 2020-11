NESVAKIDAŠNJI SLUČAJ ŠOKIRAO SRBIJU - Jovan tvrdi da je njegova nevenčana supruga PRODALA BEBU, a ona da nikada nije ni bila trudna

Jovan Atanasković (49), vozač iz sela Toponice kod Žitorađe, tvrdi da je njegova nevenčana supruga S.J. (43) iz okoline Leskovca prodala njihovo tek rođeno dete, a ona da uopšte nije bila trudna.

Naime, Jovan je dugo čekao da se njegova nevenčana supruga porodi, a kada se to konačno desilo, slavlje je zamenila gorčina.

Jovanu je prvo rečeno da je beba preminula, a potom je posumnjao da je njegova nevenčana supruga bebu prodala. Ona je tvrdila da se nije ni porodila i da bebe, zapravo, nema. Ova priča završiće na sudu.

Jovan je u julu mesecu svoju nevenčanu suprugu odvezao na porođaj. Nakon navodnog porođaja njegova nevenčana supruga javila je da beba nije dobro i da je preminula.

- Ja prihvatim to kako je, međutim, posle 19, 20 dana ja otkrijem da dete uopšte nije umrlo. Ona se klela da je dete umrlo, međutim posle, sutradan, kada sam otišao u policiju da je prijavim, ona kaže da nije ni bila trudna. I ona ode odmah kod doktora i oni joj izdaju potvrdu da nije bila trudna - kaže Jovan.

On zapravo ne veruje u lekarsku potvrdu koju je dobila njegova nevenčana supruga, jer, kaže, živeli su u istoj kući.

- Kako nije bila trudna bre, ja sam ga mazio, ljubio svako jutro. Dete je mrdalo u stomaku, to nije bilo peti, šesti mesec, već devet punih. To i ćorav ima da vidi - smatra Jovan.

On je iz porodilišta od svoje supruge dobijao fotografije za koje je verovao da su njegova beba, ali svoje dete nikada nije ni video.

- Šta je uradila sa detetom, pojma nemamo, da li ga je prodala, dala, ubila...to samo ona zna - izjavio je Jovan.

Tokom ove neverovatne priče Jovan je saznao da njegova supruga zapravo nije ni bila u leskovačkom porodilištu i onda se pita čije slike čuva u svom telefonu.

- Matičar je zvao bolnicu, oni kažu da takav slučaj ne postoji. Kako? On je ponovo pozvao, rekli su da nema takav slučaj... Ja mu pokažem slike, telefon. On pita koji broj dete ima oko ruke, ja kažem 254, on kaže da je to neka mutljavina, da je kod njega u protokolu 800 i nešto - ispričao je Jovan.

Ovako nešto u Žitorađi se nije desilo. Čitava Jovanova priča završiće na sudu, pa će sud odlučiti da li je u pravu Jovan ili njegova nevenčana supruga.