KREMANCI OTKRIVAJU KO JE NOVI PREDSEDNIK AMERIKE! Evo čija slika stoji u buretu kod Mitra Tarabića (FOTO)

Tako već nekoliko dana tvrde, da uprkos tome što mnogi Srbi navijaju za Trampa, da će izbore u Americi dobiti Džo Bajden. Dragan Pjević, koji u ovom čuvenom selu Mitra Tarabića i dalje neguje kuću posvećenu velikim prorocima, kaže da je već pre mesec dana znao da će Tramp izgubiti izbore.

„Odluka je u buretu, a u buretu nije Trampova slika već Bajdenova. Kremansko nebo nikad nije grešilo, on je bez sumnje novi predsednik Amerike i pobediće Trampa. Prošle godine sam kazao da onaj ko se bude bar malo oslonio na Kremnu, dugo će vladati. Tramp to nije učinio ni malo, ignorisao je naša pisma i podcenio je otvoreno nebo nad Tarom. Može nekom da bude žao ili ne, mi smo ubeđeni, on više neće biti predsednik Amerike”, tvrdi Dragan Pjević.

Inače, Kremna se proslavila mnogim proročanstvima, kao što je propast Obrenovića, dolazak crvenog cara Josipa Broza, kao i kraj komunizma.

„Slao sam pisma Trampu i njegovoj supruzi dva puta, i ambasadorima Skotu i Godfriju. Svi su nas ignorisali, znao sam, da će ovako da prođu”, kazao je za Glas Zapadne Srbije, Dragan Pjević, čuvar Kremanskog ognjišta.

Pjević kaže da je Kremna učinila da na vlast dođu Nikolić, Tadić, Koštunica, ali niko se Kremni nije odužio. I svi su otišli u istoriju.Emisija „Nećete verovati” bavila se ovim misterioznim mestom prošle godine.