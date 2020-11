Momirović obišao radove na projektu Beogradska obilaznica: Tražio da se posao intenzivira, kako bi bio završen u roku (FOTO)

"Nadam se, a imam i takav nalog od predsednika Aleksandra Vučića, da ja budem poslednji ministar koji će nadgledati radove na obilaznici oko Beograda i taj posao moramo da završimo u naredne dve godine", rekao je ministar.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović obišao je radove na projektu Beogradska obilaznica i tom prilikom apelovao na izvođače i investitore da intenziviraju građevinske radove kako bi se taj projekat završio u predviđenim rokovima.

Momirović je najpre imao sastanak sa predstavnicima kineske kompanije "Pauer čajna konstrakšn korporejšn" koja izvodi radove, a nakon toga je obišao deonicu oko Tunela Straževica, a potom i ostale lokacije u okviru projekta.

"Svi u zemlji znaju šta je obilaznica oko Beograda, jer se decenijama o njoj priča. Nadam se, a imam i takav nalog od predsednika Aleksandra Vučića, da ja budem poslednji ministar koji će nadgledati radove na obilaznici oko Beograda i taj posao moramo da završimo u naredne dve godine, te u tom smeru i nastupamo", rekao je Momirović Tanjugu.

Podseća da je deonica velika i kompleksna, da obuhvata više sektora, kao i da postoje mala kašnjenja oko kojih su se sa kineskim partnerima dogovorili da se radovi intenziviraju.

"Apelujem na izvođače i investitore da pojačaju građevinske radove, ovo su neuobičajeno dobre vremenske prilike, sada treba pojačati i završavati radove jer će to biti teže u decembru i januaru", rekao je ministar.

Ističe da je sa kineskim partnerima dogovorena dinamika, odnosno definisano gde treba da se ubrzaju radovi i gde postoje problemi.

Problemi su uglavnom pravne prirode i odnose se na eksproprijaciju, navodi.

Učinićemo sve da omogućimo da se ubrzaju radovi i pomognemo tako izvođačima da obavljaju posao kako treba, rekao je Momirovć.

Što se tiče aktuelne epidemiološke situacije, Momirović kaže da se građevinski poslovi nastavljaju uobičajeno i da to neće uticati na radove, kao i da svi treba da prate uputstva Kriznog štaba i da ih se pridržavaju.

Radovi na ovoj obilaznici su kompleksni, ima više deonica i krajni rok za završetak posla je kraj 2022. godine, podsetio je ministar.

"Trudićemo se da probamo da u prvoj polovini 2022. godine zaokružimo put do Bubanj Potoka, na deonici sektora 6 i pustimo je saobraćaj", rekao je Momirović.

Deonica na kojoj se izvode radovi je podeljena na tri sektora i to: Sektor 4 obuhvata radove na izgradnji leve trake autoputa od mosta na Savi kod Ostružnice do petlje Orlovača, u dužini od 7,7 km. U okviru sektora 4 predviđena je leva traku auto-puta, zatim dva tunela: "Lipak" i "Železnik" i izgradnja tri mosta: most br. 9, 10 i 11 (faza II), kao i preostale radove na petlji Orlovača (faza II).

Sektor 5 obuhvata radove na izgradnji leve trake auto-puta od petlje Orlovača do tunela Straževica (uključujući i tunel) u dužini od 3,1km. U okviru sektora 5 potrebno je izvesti kompletno levu traku auto-puta, koja uključuje izgradnju trase, leve tunelske cevi tunela Straževica i 3 mosta: most br. 13, 14 i 15.

Sektor 6 obuhvata radove na izgradnji obe trake (pun profil) auto-puta od tunela Straževica do petlje Bubanj Potok (uključujući i petlju), u dužini od 9,6 km. U okviru sektora 6 predviđene su kompletno i desna i leva traku autoputa, koja ukljucuje izgradnju trase, tunel Beli Potok, petlje Avala i Bubanj Potok, kao i 2 mosta: most br. 16 i 17.

Petlja "Bubanj Potok", je u sastavu deonice obilaznice oko Beograda od mosta preko Save kod Ostružnice do Bubanj Potoka, i duga je 20,4 kilometra.

Na toj deonici, čija izgradnja košta 207 miliona evra, glavni izvođač je kineska kompanija "Pauer čajna konstrakšn korporejšn", a podizvođač je azerbejdžanski "Azvirt", kao i domaće firme.

Nadležni su ranije ukazivali da će završetkom obilaznice biti omogućeno da posle više decenija teretni saobraćaj bude izmešten iz centra grada.

Sa ministrom Momirovićem i predstavnicma kineske kompanije radove je obišao i vršilac dužnosti direktora "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak.