VMA primila 60.000 pacijenata od početka epidemije, Vukosavljević: Dnevno pregledamo između 200 i 250 ljudi (FOTO)

Centar hitne pomoći Vojnomedicinske akademije od marta do danas primio je 60.000 pacijenata, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Centar za hitnu pomoć VMA primio je 60.000 pacijenata od marta kada je postao dežurna zdravstvena ustanova za lečenje svih nekovid pacijenata čije zdravstveno stanje zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Načelnik VMA pukovnik Miroslav Vukosavljević naglasio je da se na dnevnom nivou pregleda između 200 i 250 pacijenata, iako je predviđeni kapacitet za hitne prijeme oko 120 pacijenata.

"Ako se to uporedi sa brojkama u istom periodu od 1. marta do 1. novembra prošle godine, onda je to za 50 posto više pacijenata u Centru hitne pomoći", istakao je Vukosavljević.

On je dodao da je VMA na stacionarno lečenje od početka epidemije primio 18.000 pacijenata.

Vukosavljević je ukazao da VMA daje 99 odsto kadra u vojnoj bolnici "Karaburma", a da je do sada ta bolnica zbrinula 1.000 pacijenata.