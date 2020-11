LONČAR ZA PINK: U Beogradu je najgora situacija, KRAJNJI JE MOMENAT za solidarnost! Zar je problem 10 dana ne ići na žurke?

- Zamolio sam građane da ne napreve ni jedan kontakt koji ne moraju kako bi pokušali da ovaj trend rasta da zaustavimo. Moramo jedno 10 dana da se pridržavamo toga, da ne idemo na rizična okupljnja. Zar je problem da 10 dana ne idete na koncerte, žurke? - rekao je Lončar za Pink.

On je ukazao da od korone obolevaju ljudi između 30 i 50 godina.

- Realna je opasnost, još veća je opasnost za starije građene koji imaju udružena oboljenja. Imamo unuke koji su se zarazili i leže u jednoj sobi i zarazili su bake deke koji leže u drugoj – rekao je Lončar i istakao da ne postoji ni jedna mera koju bi doneli I oko koje bi se svi složili.

Međutim, vremena za analize nema.

- Zdravstveni sistem nije koncipiran tako da u njega možete da smestite celu Srbiju kada se razboli. U Beogradu je najgora situacija. Tu se ljudi najneodgovornije ponašaju. Sistem ima određenu propusnu moć koju može da izdrži, a cilj je da svaki pacijent dobije adekvatnu zdravstvenu negu – istakao je Lončar.

- Cela Zemunska bolnica se vraća u kovid sistem, ni to nije dovoljno. Ne možemo tako u nedogled - istakao je Lončar.

Naglasio je da bi najveća pomoć lekarima i medicinskim radinicima bila da se uzdržavamo od nepotrebnih kontakata.

- Zar je toliki problem da 10 dana ne idemo na žurke? – pitao je Lončar i ukazao da da država gradi dve bolnice i da ih Aleksandar Vučić neće odneti kući.

- Ali razmislite koliko ima pacijenata koji nisu kovid. Te bolnice neće stajati prazne – podvukao je ministar.

Novi KCS imaće Centar za infertilitet,za još bolji uspeh VTO

Lončar je najavio da će u novom Kliničkom centru Srbije, koji će biti otvoren sledećeg septembra, postojati i Centar za infertilitet i endokrinologiju pola, što će mnogo značiti parovima koji se bore za potomstvo i povećaće uspešnost vantelesne oplodnje. Lončar je naveo da je u novoj zgradi KCS-a, na 10. spratu, odvojen prostor koji se priprema za novi Centar. Centar će voditi endokrinolog Svetlana Vujović, koja je, kako je rekao Lončar, doktorka za izvanrednim rezultatima u rešavanju problema parova koji ne mogu da dobiju decu i treba da idu na veštačku oplodnju. Lončar je ukazao da se, prema procenama, za više od 50 odsto parova koji idu na vantelesnu oplodnju, u istom momentu zna da to neće uspeti, jer nije regulisan hormonski status. "Kada se hormonski status reguliše, procenat uspešnosti VTO će biti mnogo veći i imaćemo više dece, rešene probelme kod ljudi koji se sa tim bore godinama. Zato je ovaj Centar važan", rekao je Lončar. Dodao je da će značiti i ljudima od 50, 60 ili 70 godina, koji imaju neke probleme, koji i nisu tako veliki, ali i ne znaju da su vezani za hormone. "Kada se reše tih hormonskih problema, imaće mnogo kvalitetniji život", dodao je Lončar. Centar će, ističe, biti savremeno opremljen, s najboljom laboratorijom, a plan je da se to posle proširi i na Niš, Kragujevac, Novi Sad, odnosno u te kliničke centre. "To je velika vest za Srbiju, jer će mnogo pomoći ljudima", rekao je Lončar.